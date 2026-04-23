Solana Prognose: 400-Dollar-Ziel gewinnt an Fahrt nach fünf ETF-Zufluss-Tagen in Folge

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Die Solana Prognose mit einem 400-Dollar-Ziel für diesen Bullenlauf hat frisches Gewicht bekommen, nachdem US-gelistete Spot-SOL-ETFs am 20. April den fünften Tag in Folge mit positiven Zuflüssen verbuchten laut FXStreet. SOL handelt bei rund 88,56 Dollar, die kombinierten ETF-Assets liegen über einer Milliarde Dollar, und Goldman Sachs bestätigte eine Position von 108 Millionen Dollar. Bitcoin durchbrach am 21. April die 76.000-Dollar-Marke, als US-Iran-Verhandlungen eine konstruktive Wendung nahmen laut TradingKey. Die Solana Prognose der Analysten liegt damit deutlich über dem aktuellen Spot-Kurs, und genau dieser Abstand ist das Signal, mit dem jeder Krypto-Bullenmarkt beginnt. Pepeto hat 9,29 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001865 Dollar eingesammelt, während die Binance-Listung schnell näher rückt. Die Wallets, die in diesem Fenster Positionen aufbauen, sichern sich die Art von Einstieg, die ganze Portfolios im Krypto-Markt neu schreibt. Wer die Solana Prognose versteht, erkennt auch die Parallele im Presale-Segment.

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Solana Prognose: Spot-SOL-ETFs verbuchen fünf Tage in Folge Zuflüsse, während der Kurs die 87,10-Dollar-Marke testet

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FXStreet berichtete am 21. April, dass US-gelistete Solana-Spot-ETFs allein am Montag 3,28 Millionen Dollar anzogen, die fünfte Sitzung in Folge mit positiven Nettozuflüssen und 35,17 Millionen Dollar in der gesamten Vorwoche laut CoinGlass. Die Funding Rates hielten sich positiv bei 0,0068 Prozent, was auf einen gehebelten Bid-Aufbau direkt unter der Widerstandsmarke von 87,10 Dollar hindeutet. Goldman Sachs legte eine SOL-ETF-Position von 108 Millionen Dollar offen, und Morgan Stanley reichte in diesem Monat den Antrag für einen eigenen Solana Trust ein laut Nexo-Tracking. Sechs Monate nach dem Start überschritten die gesamten Solana-ETF-Assets die Marke von einer Milliarde Dollar im Krypto-Markt.

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Bitwises BSOL, der 100 Prozent der Bestände mit rund 7 Prozent Rendite staked, verbuchte laut Bloombergs Eric Balchunas das stärkste ETF-Debüt des Jahres 2025 über alle Anlageklassen hinweg. Dieser Hintergrund ist das Fundament, auf dem Analysten die 400-Dollar-Solana-Prognose für diesen Krypto-Zyklus aufbauen. Solana handelt bei 88,56 Dollar laut CoinMarketCap, ein Wochenplus von 6,06 Prozent, nachdem der Kurs am 19. April bei 82,93 Dollar Unterstützung fand. Der Widerstand liegt bei 87,10 Dollar, und ein sauberer Schlusskurs darüber öffnet den Weg zu 92,11 und 97 Dollar laut der technischen Analyse von Invezz vom 21. April.

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Oberhalb von 92 Dollar liefern das Alpenglow-Upgrade mit 150 Millisekunden Finalität und der Firedancer-Validator-Rollout in H2 2026 frische strukturelle Stärke für die Solana Prognose. Nexos Basisszenario modelliert 150 bis 320 Dollar für 2026, während das Bullenszenario 350 bis 500 Dollar projiziert, falls die ETF-Zuflüsse ihren April-Rhythmus im Krypto-Markt beibehalten. Selbst bei 400 Dollar liefert SOL rund 370 Prozent über Quartale hinweg, während ein Presale-Einstieg zum Bruchteil eines Cents den Abstand zur Listung in einer einzigen Sitzung schließen kann.

Pepeto bringt jedes Werkzeug mit, das Shiba Inu nie hatte, und die Binance-Listung steht vor der Tür

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SHIB-Wallets machten im Lauf von 2021 Vermögen, aber sie taten es auf reiner Meme-Kraft ohne Produkt, ohne Börse und ohne Wallet-Schutz im Krypto-Markt. Jeder, der nach der Listung einstieg, traf fast sofort auf eine Obergrenze, die weitere Gewinne massiv begrenzte und den Zeitvorteil der frühen Käufer verdeutlichte. Pepeto trägt dieselbe Meme-Kraft, aber mit einem vollständigen Technologie-Stack darunter, der in früheren Krypto-Zyklen bei keinem einzigen Meme-Projekt existiert hat.

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Der Token-Scanner liest jeden Smart Contract auf Drain-Fallen und Honeypot-Logik in dem Moment, in dem ein Token in die Ansicht gezogen wird, und gibt Käufern eine Schutzebene, die bei keinem anderen Krypto-Presale standardmäßig eingebaut ist. PepetoSwap leitet Swaps über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne jede Gebühr, und die Multi-Chain-Bridge verschiebt Werte zwischen allen drei Netzwerken ohne Gaskosten. Damit entfallen die beiden größten Kostenfaktoren, die Privatanleger in jedem bisherigen Krypto-Zyklus Rendite gekostet und ausgebremst haben.

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Das SolidProof-Audit wurde vollständig abgeschlossen und unterzeichnet, bevor auch nur ein einziger Dollar in die Presale-Wallet eingezahlt wurde, was jedem Käufer die Gewissheit gibt, dass der gesamte Code vor dem Start von einer unabhängigen Stelle geprüft und freigegeben wurde. Ein ehemaliger Binance-Operator leitet die Börsenarchitektur, und der Mitgründer, der Pepe Coin zu seinem 11-Milliarden-Dollar-Höchststand geführt hat, entwarf den Kern von Pepeto. Das Staking-Programm vergrößert jede Einlage täglich, während das Listungsfenster bei Binance enger wird, und über 9,29 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, obwohl der breitere Krypto-Markt noch in der Angstphase steckte.

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Presale-Projekte mit funktionierender Börseninfrastruktur haben in früheren Krypto-Zyklen die stärksten Renditen erzielt, und die Solana Prognose zeigt, dass der Markt sich genau auf den Moment vorbereitet, in dem solche Listungen stattfinden. Wer Presale-Token über die Haltefrist von einem Jahr hinaus hält, kann sämtliche Veräußerungsgewinne nach geltendem Recht vollständig steuerfrei vereinnahmen.

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Fazit

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Die Solana Prognose hat Goldman Sachs mit 108 Millionen Dollar, Morgan Stanley mit einem eigenen Trust-Antrag und SOL-ETFs mit fünf Zufluss-Tagen in Folge im Rücken. Die Wall Street leitet Milliarden durch regulierte Wrapper im Krypto-Markt. Doch ein 46-Milliarden-Dollar-Netzwerk, das 370 Prozent über Quartale liefert, kann nicht berühren, was ein Presale-Einstieg zum Bruchteil eines Cents am Tag einer Binance-Listung freisetzt. Die Wallets, die jetzt bei Pepeto einsteigen, sichern sich den schärfsten Einstieg, den dieser Krypto-Zyklus produzieren wird. Die Tür bleibt nur offen, bis die Binance-Glocke läutet, und danach wird jeder günstigere Preis zur Erinnerung.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Solana Prognose für 2026 mit den anhaltenden Spot-SOL-ETF-Zuflüssen?

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Die Solana Prognose für diesen Bullenlauf reicht von 350 bis 500 Dollar laut Nexos Modellen, falls die ETF-Zuflüsse das April-Tempo beibehalten, das am fünften Zufluss-Tag in Folge am 20. April gesetzt wurde. Das 400-Dollar-Ziel stützt sich auf Goldmans 108-Millionen-Dollar-ETF-Position und Morgan Stanleys neuen Solana-Trust-Antrag im Krypto-Markt.

Warum ist Pepeto der klügere Krypto-Einstieg als Solana in diesem Moment?

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Pepeto ist der klügere Einstieg, weil der Presale-Preis von 0,0000001865 Dollar auf eine bestätigte Binance-Listung zielt, während Solanas 400-Dollar-Bullenlauf-Prognose etwa 370 Prozent von 88,56 Dollar über Quartale hinweg liefert. Der originale Pepe-Mitgründer leitet das Projekt mit einem SolidProof-Audit, aktivem Staking-Programm und 9,29 Millionen Dollar bereits eingesammelt. Die offizielle Pepeto-Website unter pepeto.io zeigt alle Details.