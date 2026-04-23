Lockheed Martin sorgt mit seinen jüngsten Quartalszahlen für Ernüchterung an den Märkten. Der US-Rüstungskonzern bleibt hinter den Prognosen zurück, obwohl die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung weltweit hoch ist. Anleger reagieren prompt mit Verkäufen.Umsatz stagniert, Gewinn rückläufig Im ersten Quartal erzielte Lockheed Martin Erlöse von rund 18,0 Milliarden US-Dollar und blieb damit unter den Erwartungen von etwa 18,24 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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