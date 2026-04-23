Palo Alto Networks: So nutzen Trader jetzt den "Buy-the-Dip"-Moment!

Der Cyber-Riese bläst zum Angriff!

Rückblick

Palo Alto Networks ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit. Nach einem deutlichen Abwärtstrend bis auf ein Tief bei rund 140 USD, hat die Aktie einen Boden gefunden. Zuletzt konnten die Bullen die Hürde bei 175 USD überwinden.

Palo Alto Networks-Aktie: Chart vom 22.04.2026, Kürzel: PANW, Kurs: USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs ist kurzzeitig bis fast 180 USD gestiegen. Ein Rücksetzer in den Bereich von 175 USD würde uns eine risikoarme Einstiegsgelegenheit in den noch jungen Aufwärtstrend bieten. Als nächster Zielbereich der Bullen würde die runde 200-USD-Marke ins Spiel kommen. Als Absicherung bietet sich der Bereich unter der Dienstags-Kerze an.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs unter die EMAs 20/50 zurückfallen, wäre das bullische Momentum neutralisiert. Ein Rückschlag in Richtung der Tiefs von Februar / März könnte danach folgen.

Meinung

Palo Alto Networks profitiert massiv vom Trend zur Cloud-Sicherheit und dem Schutz vor KI-gestützten Cyberangriffen. Die letzten Quartalszahlen zeigten ein starkes Wachstum bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR), was von Analysten oft positiv gewertet wird, da es Planungssicherheit bietet. Ein Risiko bleibt jedoch die hohe Bewertung im Vergleich zu traditionellen Sektoren.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 146.95 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.38 Mrd. USD

Meine Meinung zu Palo Alto Networks ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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