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ratgeberGELD.at
23.04.2026 16:39 Uhr
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(1)

Palo Alto Networks: So nutzen Trader jetzt den "Buy-the-Dip"-Moment!

Der Cyber-Riese bläst zum Angriff!

Rückblick

Palo Alto Networks ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit. Nach einem deutlichen Abwärtstrend bis auf ein Tief bei rund 140 USD, hat die Aktie einen Boden gefunden. Zuletzt konnten die Bullen die Hürde bei 175 USD überwinden.

Palo Alto Networks-Aktie: Chart vom 22.04.2026, Kürzel: PANW, Kurs: USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs ist kurzzeitig bis fast 180 USD gestiegen. Ein Rücksetzer in den Bereich von 175 USD würde uns eine risikoarme Einstiegsgelegenheit in den noch jungen Aufwärtstrend bieten. Als nächster Zielbereich der Bullen würde die runde 200-USD-Marke ins Spiel kommen. Als Absicherung bietet sich der Bereich unter der Dienstags-Kerze an.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs unter die EMAs 20/50 zurückfallen, wäre das bullische Momentum neutralisiert. Ein Rückschlag in Richtung der Tiefs von Februar / März könnte danach folgen.

Meinung

Palo Alto Networks profitiert massiv vom Trend zur Cloud-Sicherheit und dem Schutz vor KI-gestützten Cyberangriffen. Die letzten Quartalszahlen zeigten ein starkes Wachstum bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR), was von Analysten oft positiv gewertet wird, da es Planungssicherheit bietet. Ein Risiko bleibt jedoch die hohe Bewertung im Vergleich zu traditionellen Sektoren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 146.95 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.38 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Palo Alto Networks ist neutral
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.