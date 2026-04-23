Das norwegische Unternehmen Hyke hat in Fredrikstad einen Dauertest seiner E-Passagierfähre Hyke F-15 Shuttle durchgeführt. Nach 14 Monaten im täglichen Einsatz im öffentlichen Nahverkehr wurden sehr niedrige Energiekosten und eine hohe Fahrgastnachfrage nachgewiesen. Während bei elektrischen Passagierfähren zuletzt vor allem das schwedische Unternehmen Candela und die neuseeländische Firma Vessev mit ihren ausgefallenen E-Trageflügelbooten das Licht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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