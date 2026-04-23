München (ots) -Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag hat in dieser Woche im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2026/2027 die Einzelpläne für die Bereiche Landwirtschaft und Forsten sowie Finanzen und Heimat verabschiedet. Der Haushalt des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus umfasst rund 1,9 Milliarden Euro jährlich. Schwerpunkte sind die land- und forstwirtschaftlichen Förderprogramme - darunter das Kulturlandschaftsprogramm, die forstliche Förderung und die Förderung gesunder Ernährung sowie der Tourismus. Für die Dorferneuerung stehen aus dem Bundessondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zusätzlich 22,5 Millionen Euro pro Jahr bereit. Auch die Bayerischen Staatsgüter erhalten Investitionsmittel. Bayern bekennt sich damit klar zur Stärkung des ländlichen Raums und seiner bäuerlichen Strukturen.Petra Högl, agrarpolitische Sprecherin der CSU-Landtagsfraktion: "Unsere Landwirte und der ländliche Raum sind das Rückgrat Bayerns. Mit diesem Haushalt sichern wir bewährte Förderprogramme, investieren in die Dorferneuerung und stärken die Zukunftsfähigkeit unserer Heimat. Wer die Landwirtschaft stärkt, stärkt Bayern - wirtschaftlich, ökologisch und kulturell."Im Haushalt des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat werden Schwerpunkte in der IT-Infrastruktur, im Breitbandausbau und im Bereich Heimat gesetzt.Alfred Grob, Sprecher für den öffentlichen Dienst der CSU-Landtagsfraktion: "Wir handeln verantwortungsvoll: Wo gespart werden muss, sparen wir, zum Beispiel mit unserem Stellenmoratorium für 2026 für alle Bereiche und für 2027 im Bereich der Ministerien. Aber dort, wo Bayern starke Strukturen braucht, investieren wir gezielt, zum Beispiel in die IT-Infrastruktur insbesondere der Steuerverwaltung oder im Bereich Heimat. Dadurch fördern wir gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern und steigern die Attraktivität des öffentlichen Dienstes."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6261553