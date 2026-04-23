© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comLam Research überzeugt mit starken Quartalszahlen und optimistischem Ausblick. Der KI-Boom sorgt für volle Auftragsbücher. Die Aktie hat sich in zwölf Monaten fast vervierfacht. Was Analysten jetzt raten.Der US-Halbleiterausrüster Lam Research hat mit seinen Quartalszahlen am Mittwochabend die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit erneut die Stärke des KI-getriebenen Chipzyklus unterstrichen. Im dritten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,47 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 1,36 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei 1,04 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 5,84 …Den vollständigen Artikel lesen
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