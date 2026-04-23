Die agentenbasierte KI von Diligent unterstützt die Aufsichtsfunktion des Vorstands und revolutioniert die Arbeitsweise von GRC-Teams sie reduziert den manuellen Aufwand und die Abhängigkeit von externen Beratern, ermöglicht eine bessere Kontrolle über sensible Arbeitsabläufe und versetzt Führungskräfte in die Lage, schnellere und besser begründete Entscheidungen zu treffen

Diligent, der führende Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC) auf KI-Basis, hat heute eine neue Generation autonomer KI-Agenten vorgestellt, darunter "AI Board Member" einen sicheren KI-Assistenten für Vorstandsmitglieder sowie ein koordiniertes Netzwerk von Agenten, die in die Diligent One Platform integriert sind. Über eine einzige Kommandozentrale können Mitarbeiter mehrstufige Arbeitsabläufe in den Bereichen Governance, Risiko, Compliance und Drittanbieter-Management automatisieren und so Unternehmen die Vorteile eines "GRC-Managers" bieten, ohne dass zusätzliches Personal eingestellt zu werden braucht.

"KI verleiht den Teams, die sie nutzen, einen enormen Auftrieb, und Vorstände bilden da keine Ausnahme", sagte Brian Stafford, Präsident und CEO von Diligent. "Mit AI Board Member und einem Netzwerk autonomer Agenten, das in die Diligent One-Plattform eingebunden ist, bieten wir Führungskräften und GRC-Verantwortlichen eine sichere, regulierte digitale Personalressource, die Risiken schneller erkennt als herkömmliche Governance-Maßnahmen mithalten können, jeden Schritt nachvollziehbar macht und es ihnen ermöglicht, sich auf die Entscheidungen zu konzentrieren, die nur sie treffen können."

Das Netzwerk autonomer Agenten von Diligent ermöglicht es Fachkräften und Führungskräften, Agenten zu steuern, die auf bestimmte Rollen spezialisiert sind und durchgehende Arbeitsabläufe in den Bereichen Governance, Risiko, Compliance und Revision selbstständig planen, ausführen und überprüfen, wobei jede Entscheidung mithilfe von menschlichem Urteilsvermögen gesichert wird. Im Hintergrund sorgt ein vernetztes Daten- und Kooperationsmodell dafür, dass alles synchronisiert bleibt vom Risikoregister über Unternehmensdaten bis hin zu ERP- und HR-Systemen so dass die Informationen ohne manuellen Aufwand direkt an den Vorstand weitergeleitet werden können.

AI Board Member: Ein digitaler Kollege auf der Führungsetage

Aufbauend auf der über 30-jährigen Erfahrung von Diligent im Bereich Unternehmensführung und einem weltweiten Kundenstamm von mehr als 25.000 Organisationen fungiert AI Board Member als sicherer KI-Assistent für Vorstandsmitglieder. Er ruft umgehend Vorstandsunterlagen, Branchennachrichten, öffentliche Forschungsergebnisse und andere vertrauenswürdige Quellen ab und stellt auf Wunsch fachliche Einschätzungen bereit.

Verbessert den Überblick und stärkt die Fähigkeiten des Vorstands indem er den Vorstandsmitgliedern unternehmensspezifische Leitlinien zu Themen wie KI, Cybersicherheit, Risiken, Revision und mehr an die Hand gibt basierend auf ihren eigenen Unterlagen, Branchentrends und Vergleichswerten aus der Branche, und das alles unter Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzstandards auf Unternehmensebene.

indem er den Vorstandsmitgliedern unternehmensspezifische Leitlinien zu Themen wie KI, Cybersicherheit, Risiken, Revision und mehr an die Hand gibt basierend auf ihren eigenen Unterlagen, Branchentrends und Vergleichswerten aus der Branche, und das alles unter Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzstandards auf Unternehmensebene. Versetzt Vorstände in die Lage, von einer reaktiven Haltung zu einer proaktiven Haltung zu wechseln , indem er relevante Vorstandsinformationen und umfassende Marktzusammenhänge bei Bedarf augenblicklich abruft, sodass die Vorstandsmitglieder Szenarien und deren Auswirkungen schon vor der Sitzung analysieren können.

, indem er relevante Vorstandsinformationen und umfassende Marktzusammenhänge bei Bedarf augenblicklich abruft, sodass die Vorstandsmitglieder Szenarien und deren Auswirkungen schon vor der Sitzung analysieren können. Fungiert als Assistent der Geschäftsleitung, indem er an Vorstandssitzungen, Ausschusssitzungen und Führungskräftesitzungen teilnimmt, um Protokoll zu führen, Aufgaben zu verteilen und proaktiv die Umsetzung der Beschlüsse zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Vorarbeiten für die nächste Sitzung rechtzeitig abgeschlossen sind.

Subsidiary Governance Agent: Verwaltung von Unterlagen für die Vorstandssitzungen von Tochtergesellschaften und die Ernennung von Führungskräften in großem Umfang

Der Agent für die Verwaltung von Tochtergesellschaften unterstützt Rechts- und Governance-Teams dabei, komplexe Unternehmensstrukturen in großem Maßstab zu verwalten, indem er die Abläufe im Zusammenhang mit der Arbeit der Vorstände von Tochtergesellschaften und der Ernennung von Führungskräften automatisiert.

Automatisiert die Unternehmensführung von Tochtergesellschaften in großem Maßstab , indem er Unterlagen für den Verwaltungsrat, Protokolle, Genehmigungen und Einreichungen für Dutzende oder Hunderte von Unternehmen und Rechtsordnungen erstellt und so eine einheitliche und nachvollziehbare Unternehmensführung gewährleistet.

, indem er Unterlagen für den Verwaltungsrat, Protokolle, Genehmigungen und Einreichungen für Dutzende oder Hunderte von Unternehmen und Rechtsordnungen erstellt und so eine einheitliche und nachvollziehbare Unternehmensführung gewährleistet. Koordiniert Änderungen bei der Ernennung von Direktoren und Führungskräften als Teil eines Überprüfungsschritts und nicht als eine reine Aufgabe der Dateneingabe, löst Benachrichtigungen aus, ermittelt erforderliche Einreichungen und hält die Zusammensetzung des Vorstands und der Ausschüsse auf dem neuesten Stand und regelkonform.

als Teil eines Überprüfungsschritts und nicht als eine reine Aufgabe der Dateneingabe, löst Benachrichtigungen aus, ermittelt erforderliche Einreichungen und hält die Zusammensetzung des Vorstands und der Ausschüsse auf dem neuesten Stand und regelkonform. Überwacht und identifiziert kontinuierlich Compliance-Lücken, indem er fehlende Abschnitte, veraltete Inhalte und länderspezifische Anforderungen aufdeckt, und schlägt dann bei Änderungen von Vorschriften, Ereignissen oder unternehmensübergreifenden Vorgängen entsprechende Änderungen in großem Umfang vor.

Enterprise Risk Governance Agent: Vom Rückblick zum Frühwarnsystem

Der Agent für Risikomanagement in Unternehmen ermöglicht es, von einer reaktiven Berichterstattung zu einem proaktiven Risikomanagement überzugehen, indem er die Identifizierung, Bewertung und Berichterstattung bezüglich der Unternehmensrisiken automatisiert.

Verwandelt Rohdaten zu Risikosignalen in speziell für den Vorstand aufbereitete Erkenntnisse und SEC-konforme Offenlegungen und hebt dabei wichtige Trends und Veränderungen im Zeitverlauf hervor. Angereichert mit Risikobewertungsdaten von Moody's berücksichtigt er den Kontext von Wettbewerbern und Märkten und schafft so einen nahtlosen Übergang von der Risikoidentifizierung bis hin zu einer fundierten, veröffentlichungsreifen Berichterstattung.

und SEC-konforme Offenlegungen und hebt dabei wichtige Trends und Veränderungen im Zeitverlauf hervor. Angereichert mit Risikobewertungsdaten von Moody's berücksichtigt er den Kontext von Wettbewerbern und Märkten und schafft so einen nahtlosen Übergang von der Risikoidentifizierung bis hin zu einer fundierten, veröffentlichungsreifen Berichterstattung. Automatisiert den Workflow für das Unternehmensrisikomanagement , indem er Vorstandsunterlagen und aufkommende Signale in strukturierte Risikoposten innerhalb eines zentralen Risikoregisters umwandelt, Verantwortliche intelligent vorschlägt und Rückmeldungen durch automatisierte Bewertungen sammelt und das alles, während die Risikoteams die Kontrolle behalten, ohne dass ihnen Verwaltungsaufwand dafür entsteht.

, indem er Vorstandsunterlagen und aufkommende Signale in strukturierte Risikoposten innerhalb eines zentralen Risikoregisters umwandelt, Verantwortliche intelligent vorschlägt und Rückmeldungen durch automatisierte Bewertungen sammelt und das alles, während die Risikoteams die Kontrolle behalten, ohne dass ihnen Verwaltungsaufwand dafür entsteht. Reduziert Risiken und verkürzt die Zeit bis zur Veröffentlichung, indem er manuelle Koordinations- und Prüfprozesse durch optimierte, nachvollziehbare Arbeitsabläufe ersetzt so können Führungskräfte, Vorstände und Rechtsberater darauf vertrauen, dass jede Veröffentlichung korrekt, fristgerecht und zur Einreichung bereit ist.

Mit autonomen Agenten behalten Unternehmen die vollständige Kontrolle über Entscheidungen. Jede Handlung und jede Empfehlung eines Agenten wird protokolliert und kann zurückverfolgt werden, wobei durch Genehmigungen ein überprüfbarer Nachweis entsteht, der den festgelegten Governance-Standards entspricht. Führungskräfte legen ordentlich definierte Grenzen für die Tätigkeiten der Agenten fest, überprüfen die Ergebnisse in klar formulierter Sprache und entscheiden, was akzeptiert, geändert oder abgelehnt wird.

Die agentenbasierten KI-Fähigkeiten von Diligent wurden auf der Elevate 2026 vorgestellt, der führenden jährlichen Konferenz des Unternehmens für Fachleute aus den Bereichen Governance, Risiko, Compliance und Audit. Die allgemeine Verfügbarkeit wird für den Herbst erwartet.

Kunden können hier einen frühen Zugang zu "AI Board Member" beantragen und hier zu autonomen Agenten. So haben sie die Möglichkeit, diese Funktionen in realen Anwendungsfällen zu testen und die nächste Phase des intelligenten, KI-gesteuerten GRC mitzugestalten.

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC) und unterstützt mehr als eine Million Nutzer sowie 700.000 Vorstandsmitglieder dabei, Risiken zu verdeutlichen und die Unternehmensführung zu verbessern. Die Diligent One-Plattform bietet Fachkräften, der Geschäftsleitung und dem Vorstand einen konsolidierten Überblick über ihre gesamte GRC-Praxis, sodass sie Risiken effektiver bewältigen, die Widerstandsfähigkeit stärken und schneller bessere Entscheidungen treffen können. Weitere Informationen finden Sie unter diligent.com

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