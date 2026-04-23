Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000BMG3 BMG Resources Ltd. 23.04.2026 AU0000466021 BMG Resources Ltd. 24.04.2026 Tausch 1:1
AU000000KAI5 Kairos Minerals Ltd. 23.04.2026 AU0000466062 Kairos Minerals Ltd. 24.04.2026 Tausch 1:1
US22978P1066 Cue Biopharma Inc. 23.04.2026 US22978P2056 Cue Biopharma Inc. 24.04.2026 Tausch 30:1
US84612H1068 Sow Good Inc. 23.04.2026 US84612H3049 Sow Good Inc. 24.04.2026 Tausch 15:1
CA89624B3020 Trillion Energy International Inc. 23.04.2026 CA89624B5009 Trillion Energy International Inc. 24.04.2026 Tausch 5:1
© 2026 Xetra Newsboard