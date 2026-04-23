Abermals lagen wir hier zur letzten Betrachtung von Kupfer am 15. April im Rahmen der bullischen Einschätzung richtig. Insgesamt konnte sich der Preis vom Monatstief im März bis zum gestern ausgebildeten Verlaufshoch knapp unterhalb des Widerstands von 13.480 US$ um stolze +15% steigern. Höchststand voraus Die starke Performance der letzten Wochen stützt die Annahme eines Ausbruchs über den Widerstand von 13.480 US$. Die frisch etablierte Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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