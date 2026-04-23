Die Nel ASA-Aktie verlor vom Hochpunkt im Jahr 2024 ausgehend in der Spitze bereits rund -80%. Eine Trenddefinition braucht es bei einem solchen Ausverkauf gewiss nicht, und doch muss einem klar sein, dass eine Aktie von 1 € auf 0,10 € und sogar auf 0,01 € fallen kann. Prozentuale Angaben sind daher stets mit Vorsicht zu genießen, und doch scheint das Ende bei diesem Trauerspiel rund um Wasserstoff noch nicht gefunden. Rufen hier die 0,10 € je Anteil? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de