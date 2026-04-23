Droht Deutschland ein Energieschock? Jan Willhöft zeigt, warum Pipeline-Risiken, Aluminiumknappheit und Chinas Rohstoffoffensive für Anleger brandgefährlich werden könnten.Im Mittelpunkt steht die Frage, wie verletzlich Deutschlands Energieversorgung inzwischen geworden ist. Auslöser sind neue Berichte der Financial Times über eine mögliche Unterbrechung kasachischer Öllieferungen nach Berlin über russisch kontrollierte Pipelines. Dazu kommen neue Warnsignale aus dem Aluminiummarkt. Mining.com verweist auf ein wachsendes Angebotsdefizit, während die London Bullion Market Association bei den Lagerbeständen bereits bedenklich niedrige Niveaus zeigt. Für Willhöft ist das mehr als nur ein …Den vollständigen Artikel lesen
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