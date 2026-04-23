Krypto News: ETH-ETFs ziehen $43 Millionen an - wohin fließt das Kapital als Nächstes?

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Die Krypto News vom 21. April schieben Ethereum zurück an die Spitze der Altcoin-Rotation. Spot-ETH-ETFs verbuchten an einem einzigen Tag Nettozuflüsse von $43,4 Millionen, angeführt von BlackRocks ETHA mit $37 Millionen. Cardano untermauerte am selben Tag die bullische These mit einem $100-Millionen-Rückversicherungsprodukt an der Londoner Börse. Hoskinson nutzte seinen Auftritt am 20. April, um Ripples Tokenomics öffentlich zu kritisieren. Drei Signale in 48 Stunden, das ist das Muster, das historisch den Beginn eines Altcoin-Legs markiert. Die Krypto News dieser Woche räumen eine institutionelle Box nach der anderen ab, und genau dieser Hintergrund hat Presale-Projekte mit fertiger Infrastruktur in vergangenen Zyklen besonders stark profitieren lassen. Dieser Artikel ordnet die ETF-Daten ein, bewertet Cardanos institutionellen Vorstoß und zeigt, wo sich die interessanteste Einstiegschance verbirgt. Der Zeitpunkt, an dem institutionelles Kapital in Smart-Contract-Plattformen rotiert, ist selten zufällig. Wer die Krypto News richtig einordnet, findet in solchen Phasen die Einstiege, die den Unterschied machen.

Krypto News: ETH-ETFs verbuchen $43,4 Millionen, Cardano landet an der LSE

Spot-ETH-ETFs loggten am 21. April Nettozuflüsse von $43,4 Millionen laut Investing.com und SoSoValue. BlackRocks ETHA nahm davon $37 Millionen auf und markierte damit den neunten Tag mit positiven Zuflüssen in Folge. BlackRocks gestaktes ETH-Produkt ETHB zog weitere $15,5 Millionen an. Auf der anderen Seite verzeichneten Grayscales ETHE Abflüsse von $12,1 Millionen und Fidelitys FETH von $2,8 Millionen, doch die Nettorichtung blieb deutlich positiv.

Cardano senkte die institutionellen Auditkosten um die Hälfte und listete ein $100-Millionen-Rückversicherungsprodukt an der Londoner Börse am 19. April laut CoinMarketCap. Hoskinson argumentierte am 20. April, dass Cardanos gebührenbasiertes Buyback-Modell strukturell sauberer sei als Ripples Treasury-Supply-Verteilung. Ethereum handelt bei rund $2.400, Cardano bei $0,25, und das Kapital verlässt Bitcoin zugunsten von Smart-Contract-Plattformen. Die Marktstruktur verändert sich gerade sichtbar.

Institutioneller Fluss in dieser Größenordnung taucht nicht leise auf. Er ist das frühe Signal dafür, dass die nächste Altcoin-Welle begonnen hat, und in genau dieser Phase haben Presales mit funktionsfähigen Produkten in vergangenen Zyklen den stärksten Rückenwind erhalten. Wer die Krypto News dieser Woche aufmerksam liest, erkennt das Muster.

Pepeto verdient jetzt einen genaueren Blick, denn die Exchange läuft und das Binance-Fenster schließt sich

Pepeto ist kein Whitepaper-Presale. Exchange, Bridge, Scanner und Staking-Verträge sind live und von SolidProof geprüft. Noch bevor der erste Token verkauft wurde, hat SolidProof den gesamten Code auditiert und verifiziert, sodass jeder Teilnehmer die Sicherheit der Smart Contracts nachprüfen kann. Diese Kombination aus funktionierender Infrastruktur und geprüfter Sicherheit ist das, was der nächste Altcoin-Leg erfahrungsgemäß am stärksten belohnt.

Während die ETH-ETF-Nachfrage zurückkehrt und Cardano Ertragsprodukte in London platziert, screent Pepetos AI-Scanner jeden Token, den ein Wallet berührt, und markiert Drain-Versuche, bevor Kapital abfließt. PepetoSwap leitet Trades über drei Chains ohne Gasgebühren weiter und hält eine Position vom Einstieg bis zum Ausstieg vollständig zusammen.

Der Einstiegspreis liegt bei $0,0000001866, und das Binance-Listing ist bestätigt. Der Raise hat $9,29 Millionen überschritten, während die meisten anderen Projekte in dieser Marktphase stagnierten. Kapital fließt in eine Utility-Exchange mit dem SolidProof-Siegel, einem bestätigten Listing und einer 420-Billionen-Token-Basis, die genau dem entspricht, was der Pepe-Mitgründer beim ersten Mal geliefert hat.

Wer abwartet, kauft dieselben Token von den Wallets, die heute den Presale geladen haben, zu einem Preis, den das offene Orderbuch bestimmt. Ein ehemaliger Binance-Ingenieur leitet den Exchange-Betrieb, und sobald die erste Handelskerze erscheint, ist dieser Einstieg endgültig geschlossen. Weitere Details finden Sie auf Pepeto. Wer seine Position mindestens zwölf Monate hält, profitiert unter den geltenden Regelungen von einer steuerfreien Veräußerung der Gewinne.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche liefern, worauf Altcoin-Halter seit März und April gewartet haben. ETH-ETFs mit $43,4 Millionen in einer Sitzung, Cardano mit Ertragsprodukten an der Londoner Börse und Kapital, das aus Bitcoin in Smart-Contract-Plattformen rotiert. Ethereum bei einer Marktkapitalisierung von $280 Milliarden braucht zweistellige Milliardenbeträge an frischem Kapital für eine einstellige prozentuale Bewegung. Pepeto bei $0,0000001866 bewegt sich in einer völlig anderen Größenordnung, die reife Netzwerke nicht mehr erreichen können. Die Runden füllen sich mit jedem Tag schneller. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange das Presale-Fenster noch offen steht.

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Häufig gestellte Fragen

Signalisieren die Krypto News eine Altcoin-Rotation in Ethereum und Cardano?

Die Krypto News bestätigen die Rotation mit $43,4 Millionen ETH-ETF-Zuflüssen am 21. April und Cardanos $100-Millionen-LSE-Listing am 19. April. Allein ETHA nahm $37 Millionen auf laut Blockchain News und SoSoValue.

Warum kann Pepeto Renditen erzielen, die große Netzwerke wie Ethereum nicht mehr liefern?

Pepeto bietet bei einem Presale-Preis von $0,0000001866 eine Exchange mit Zero-Fee-Swaps, AI-Scanner und vollständigem SolidProof-Audit. Das bestätigte Binance-Listing gibt dem Projekt einen konkreten Katalysator, den ein Token mit $280 Milliarden Marktkapitalisierung nicht mehr replizieren kann. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.