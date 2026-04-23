Köln (ots) -Der WDR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 23. April 2026 den langjährigen Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, Jörg Schönenborn, verabschiedet und ihm für seine herausragende Arbeit und sein großes Engagement gedankt. Jörg Schönenborn wird künftig journalistische Aufgaben in der ARD übernehmen, unter anderem die "Tagesthemen" und den "Presseclub" moderieren und weiterhin die Wahlberichterstattung der ARD prägen.Der Vorsitzende des WDR-Rundfunkrats Rolf Zurbrüggen hob die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die besondere Rolle Schönenborns hervor: "Mit Haltung, Offenheit und großer Integrität hat Jörg Schönenborn den WDR geprägt und Orientierung gegeben, ohne die Vielfalt der Perspektiven aus dem Blick zu verlieren. Die Zusammenarbeit mit dem Rundfunkrat war stets von Respekt und echter Kooperationsbereitschaft getragen. Dafür danken wir ihm sehr."In seiner Funktion als Programmdirektor hat Jörg Schönenborn maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Weg des WDR. In den vergangenen zwölf Jahren hat er die Entwicklung der Programmangebote, den crossmedialen Umbau der Programmdirektionen und den digitalen Wandel vorangetrieben sowie die Perspektivenvielfalt als Programmziel gesetzt. Mehr als zehn Jahre lang hat er außerdem als verantwortlicher Koordinator die Ausrichtung fiktionaler Programmangebote für Das Erste und die ARD Mediathek mit geprägt.Für die Verdienste seiner 40-jährigen WDR-Tätigkeit bedankt sich WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Jörg Schönenborn steht für präzisen und verlässlichen Qualitätsjournalismus und eine herausragende Expertise, die weit über den WDR hinaus geschätzt wird. Mit einem tiefen Verständnis für die gesellschaftliche Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und strategischem Weitblick leistet er auf vielen Ebenen für den WDR und die ARD wertvolle Arbeit. Für unser Publikum ist es ein großer Gewinn, dass er mit seiner journalistischen Klarheit die 'Tagesthemen' und weitere publizistische Angebote noch sichtbarer prägen wird."Jörg Schönenborn hatte den WDR-Rundfunkrat in seiner Sitzung am 13. März 2026 gebeten, ihn in der kommenden Sitzung des Gremiums von seinem Amt als WDR Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung (IFU) abzuberufen, um sich künftig wieder vollständig seiner journalistischen Tätigkeit in der ARD zu widmen. Er ist seit insgesamt 40 Jahren für den WDR und die ARD tätig.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6261580