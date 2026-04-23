Der ADAC hat seine aktuelle Pannenstatistik veröffentlicht. Elektroautos sind demnach über alle Klassen hinweg deutlich zuverlässiger als Verbrenner. Und wenn es Probleme gibt, ist meist ein Bauteil verantwortlich, das nichts mit dem Antrieb zu tun hat. Die Aussage, dass Elektroautos über alle Altersklassen hinweg "erheblich zuverlässiger" als Verbrenner sind, stützt der ADAC in der Mitteilung zur Pannenstatistik vor allem auf die sogenannten Pannenkennziffer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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