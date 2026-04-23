© Foto: wO-GeminiGoldman Sachs hebt Allianz auf Kaufen und sieht 16 % Kurspotenzial. Die Begründung überrascht: KI, autonome Autos und Private Credit seien keine Bedrohung, sondern die nächste große Chance für den Versicherungsriesen.Goldman Sachs hat die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz von Halten auf Kaufen hochgestuft. Die Analysten begründen das Votum mit einer These, die den Markt überraschen dürfte: Die Megatrends Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren könnten sich für Allianz von einer Gefahr in einen Vorteil verwandeln. Das Kursziel legt die US-Großbank auf 450 Euro fest, ein Aufschlag von mehr als 16 Prozent zum aktuellen Niveau. Allianz-Aktionäre hatten in den vergangenen …Den vollständigen Artikel lesen
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