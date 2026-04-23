© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comTexas Instruments überrascht mit einem Ausblick weit über den Analystenerwartungen. Das Branchen-Urgestein zeigt, dass nicht nur KI-Chiphersteller vom Datenzentrum-Boom profitieren. Diese Zahlen sorgen am Donnerstag für Euphorie: Für das zweite Quartal erwartet das Chip-Urgestein Texas Instruments einen Umsatz zwischen fünf und 5,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 4,9 Milliarden gerechnet. Auch beim Gewinn je Aktie, der zwischen 1,77 und 2,05 US-Dollar prognostiziert wird, liegt Texas Instruments weit über den Schätzungen von 1,57 US-Dollar. Die Aktie legt am Donnerstag um mehr als 18 Prozent zu. Seit Jahresanfang beläuft sich das Plus bereits auf mehr als 60 …Den vollständigen Artikel lesen
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