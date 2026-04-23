© Foto: Andreas Franke - picture allianceChina dominiert herkömmliche Akkus, doch bei Langzeitspeichern übernimmt deutsche Ingenieurskunst das Steuer. Diese Unternehmen arbeiten an den neuen Super-Batterien.Während China den Markt für Lithium-Ionen-Batterien durch massive Skaleneffekte und Rohstoffkontrolle fest im Griff hat, zeichnet sich bei der nächsten großen Herausforderung, den Langzeitspeichern (Long-Duration Energy Storage, LDES) ein anderes Bild ab. Im Gegensatz zu kurzlebigen Handyakku-Technologien erfordern Langzeitspeicher für das Stromnetz tiefe Integration in die Infrastruktur, geologisches Know-how und hochkomplexe Systemsteuerung. Hier spielt Deutschland seine traditionellen Stärken aus: Präzisions-Engineering und …Den vollständigen Artikel lesen
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