XRP Prognose nach MACD-Signal: Bricht Ripple jetzt die $1,80-Marke?

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Die XRP Prognose hat sich in der dritten Aprilwoche deutlich aufgehellt. Ripples Token legte innerhalb von sieben Tagen um gut fünf Prozent zu und durchbrach kurzzeitig die Marke von $1,50. Damit schlug XRP sowohl Bitcoin als auch Ethereum im selben Zeitraum. Der tägliche MACD bestätigte seinen ersten bullischen Crossover seit Januar, ein Signal, auf das technische Analysten seit Monaten gewartet hatten. Gleichzeitig kauften Großanleger in einer einzigen Woche 360 Millionen XRP und zeigten damit ein Vertrauen, das weit über kurzfristige Spekulation hinausgeht. Spot-ETFs auf XRP verzeichneten Zuflüsse von $55 Millionen in ihrer stärksten Woche des Jahres 2026. Dieser Artikel ordnet die technischen Signale ein, bewertet die institutionellen Zuflüsse und zeigt, welche Projekte im aktuellen Umfeld die größten Chancen bieten. Wer die XRP Prognose richtig liest, erkennt das Muster, das jedem der letzten drei großen Rallys vorausging. Der Markt belohnt Vorbereitung, nicht Reaktion, und genau das macht die aktuelle Konstellation so relevant.

XRP Prognose: MACD-Crossover, Wal-Käufe und ETF-Zuflüsse deuten auf $1,80

Ripple (XRP) notiert aktuell bei rund $1,44 laut CoinMarketCap nach einer Wochenrally von gut fünf Prozent. Der Token durchbrach am 17. April kurzzeitig die $1,50 und fiel dann auf sein aktuelles Niveau zurück. Der tägliche MACD bestätigte dabei seinen ersten bullischen Crossover seit Januar und sendete das Signal, das die letzten drei Aufwärtsbewegungen jeweils eingeleitet hatte. XRP schlug in dieser Woche sowohl Bitcoin als auch Ethereum und rückte damit ins Zentrum der Altcoin-Rotation.

Wal-Wallets akkumulierten laut Ali Charts 360 Millionen XRP innerhalb einer Woche, das höchste Tempo seit zehn Monaten. Spot-XRP-ETFs nahmen im selben Zeitraum $55 Millionen auf und markierten ihre stärkste Woche im Jahr 2026. Die kumulierten Zuflüsse in XRP-ETF-Produkte erreichten $1,27 Milliarden. Widerstand liegt bei $1,46 und dann am 100-Tage-EMA bei $1,55, mit einer offenen Bahn Richtung $1,80, falls der CLARITY Act die nächste Senatsrunde passiert. Standard Chartered hält bei vollständiger CLARITY-Verabschiedung sogar $5 für erreichbar.

Das Muster ist klar: Institutionelle Zuflüsse, ein MACD-Umschwung und ein regulatorischer Katalysator im nächsten Zeitfenster treffen zusammen. Diese Konstellation tritt selten auf, und sie markiert genau die Phase, in der Presale-Projekte mit fertiger Produktinfrastruktur Renditen erzielen, die ein Token mit einer Marktkapitalisierung von über $80 Milliarden strukturell nicht mehr erreichen kann. Der Weg von $1,44 auf $5 wäre für XRP beeindruckend, doch er braucht Monate und einen politischen Katalysator, der noch nicht beschlossen ist.

Warum die XRP-Rally den Blick auf Pepeto lenkt

Während XRP zwischen $1,37 und $1,50 pendelte, füllte Pepeto seine Runden weiter auf. Das Projekt hat mittlerweile über $9,29 Millionen eingesammelt, und zwar in einer Marktphase, in der viele andere Presales stagnierten. Der Zusammenhang zur XRP Prognose ist direkt: Wenn XRP aus einer monatelangen Basis ausbricht, rotiert Altcoin-Kapital erfahrungsgemäß in Presales mit bereits gelieferter Infrastruktur.

PepetoSwap wickelt jeden Trade zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gasgebühren ab. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über alle drei Netzwerke kostenfrei, und der integrierte AI-Scanner bewertet jeden Smart Contract, bevor Kapital investiert wird. SolidProof hat die gesamte Codebasis vollständig geprüft und verifiziert, noch bevor der Presale für Teilnehmer geöffnet wurde, was das Projekt von der Mehrheit der laufenden Token-Verkäufe unterscheidet.

Der Einstiegspreis liegt bei $0,0000001866 mit einem bestätigten Binance-Listing als nächstem Katalysator. In früheren Marktzyklen waren es genau solche Projekte mit funktionierender Exchange-Infrastruktur, die zwischen Presale-Phase und erstem Handelstag die auffälligsten Kursgewinne verzeichneten. Ein Pepe-Mitgründer leitet die Entwicklung, und ein ehemaliger Binance-Ingenieur verantwortet den Exchange-Betrieb. Pepeto bietet damit die Kombination aus Gründer-Erfahrung und fertigem Produkt, die den Unterschied macht. Wer ein Jahr hält, kann Gewinne unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei realisieren, ein Vorteil, den kurzfristiges Trading nicht bietet.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt diese Woche ein klares Bild. Ein erster sauberer MACD-Umschwung seit Januar, $55 Millionen ETF-Nachfrage in einer Woche, 360 Millionen Token in Wal-Wallets und ein Presale, der eine funktionierende Exchange mit Meme-Energie verbindet. Signale wie diese tauchen nicht oft gleichzeitig auf, und wenn sie es tun, bestimmen sie die größten Gewinner eines Zyklus, bevor der Rest des Marktes reagiert. Jede Stunde tickt die Listing-Uhr näher, und der Preis auf der offiziellen Pepeto-Website steht auf kurzer Frist, bevor die erste Binance-Kerze ihn endgültig ersetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für 2026 nach dem bullischen MACD-Signal?

Die XRP Prognose zielt kurzfristig auf $1,80 und längerfristig auf $5 laut Yahoo Finance und Standard Chartered. Der erste bullische MACD-Crossover seit Januar begleitet eine Wochenrally von über fünf Prozent, $55 Millionen Spot-ETF-Zuflüsse und kumulative ETF-Bestände von $1,27 Milliarden.

Was macht Pepeto im aktuellen Altcoin-Umfeld besonders?

Pepeto verbindet eine funktionierende Zero-Fee-Exchange mit Cross-Chain-Swaps, einem AI-Scanner und einem vollständigen SolidProof-Audit. Der Presale hat über $9,29 Millionen eingesammelt, ein Binance-Listing ist bestätigt, und die Entwicklung wird von einem Pepe-Mitgründer geleitet. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.