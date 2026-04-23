LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella ist mit einem Umsatzrückgang ins Jahr gestartet. Der Umsatz ging wegen negativer Wechselkurseffekte im ersten Quartal um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurück, wie die im MDax gelistete Tochter des französischen Autozulieferers Forvia am Donnerstag in Lippstadt mitteilte. Währungsbereinigt habe der Umsatz mit 2,0 Milliarden Euro aber das Vorjahresniveau gehalten.

Hella-Chef Peter Laier sprach von einem "guten Start in das Jahr". Dieser sei maßgeblich auf das erfolgreiche Geschäft in der Elektronik zurückzuführen, die nun die größte Einheit sei. Wachstum in den Sparten Elektronik und Lifecycle Solutions trage den konzernweiten Umsatz. Im Lichtbereich sei der Erlös hingegen rückläufig.

Der vollständige Quartalsbericht soll am 29. April veröffentlicht werden. Die Hella-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Neuigkeiten./jha/he