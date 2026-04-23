Der chinesische Anbieter Sungrow drängt mit Macht in den europäischen Lademarkt. Im Interview erklärt Christos Tsegkis, Regional Manager EV Charging bei Sungrow Europe, warum das Unternehmen, das einst mit Wechselrichtern für PV-Anlagen startete, in den Bereich Ladestationen expandiert ist. Er stellt das Portfolio vor, das vor der AC-Wallbox bis zum Megawatt-Satellitensystem reicht. Und er spricht über den Reiz an der Kopplung von Ladestationen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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