© Foto: wO-GeminiDie US-Regierung investiert direkt in 15 Schlüsselunternehmen. Diese nationalen Champions profitieren von Staatsgarantien - wo für Anleger die größten Chancen liegen.Seit Beginn der neuen Amtszeit von Donald Trump im Januar 2025 erleben die USA einen Paradigmenwechsel: Weg von reinem Marktlibralismus, hin zu einem strategischen Staatskapitalismus. An mindestens 15 Unternehmen hat die US-Regierung Beteiligungen in letzter Zeit aufgebaut, wie aus Analysen des Council on Foreign Relations (CFR) hervorgeht. Dadurch sollen nationale Lieferketten gegen Krisen und den Systemwettbewerb mit China abgesichert werden. Anstatt lediglich Zuschüsse zu zahlen, die verloren gehen, setzt Washington auf …Den vollständigen Artikel lesen
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