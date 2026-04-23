I/ONX verringert den Infrastrukturaufwand herkömmlicher Designs und stellt einen skalierbaren Stack für KI-Inferenz und -Feinabstimmung vor, der den Stromverbrauch um bis zu 30 kW pro Rack senkt und die Kosten für Rack-Scale-Implementierungen um bis zu 70 reduziert

I/ONX High Performance Compute (HPC), ein führender Anbieter heterogener KI-Systeme, gab heute die weltweite Markteinführung von Symphony SixtyFour bekannt eine hochverdichtete Plattform, die den physischen und wirtschaftlichen Ressourcenbedarf der Infrastruktur für KI-Inferenz und -Feinabstimmung reduziert. I/ONX unterstützt bis zu 64 Beschleuniger auf einem einzigen Knoten und beseitigt so den redundanten Host-Overhead: einen erheblichen Zusatzaufwand an Strom, Hardware und Lizenzen, der sich negativ auf den ROI von KI-Lösungen für Unternehmen auswirkt.

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I/ONX Introduces Symphony SixtyFour: The Host Tax is Over. Save 30-50% on your AI Infrastructure Costs.

Obwohl auf Inferenz mittlerweile 90 der KI-Workloads entfällt, sind Unternehmen derzeit darauf beschränkt, Inferenz ausschließlich auf den Hardwareplattformen auszuführen, die ursprünglich für das Training vorgesehen waren. Symphony SixtyFour bietet erhebliche Vorteile in Form von reduzierten Investitions- und Betriebskosten für Inferenz- und Feinabstimmungs-Workloads. In Trainingsvergleichen eliminiert das I/ONX-System bis zu 30 kW Host-Overhead, der in Clustern mit mehreren Knoten durch redundante CPUs, Speicher und Zusatzhardware anfällt, und vereinfacht die laufenden Support-Aufgaben. Für Inferenz im Produktionsmaßstab auf alternativen Beschleunigern entfaltet die Plattform ein noch größeres Potenzial: Sie benötigt nur ein Viertel der Energie eines herkömmlichen Clusters mit 64 Geräten und macht flüssigkeitsbasierte Kühlung für Inferenz vollständig überflüssig.

"Die KI-Infrastruktur für Unternehmen tritt in eine neue Phase der Marktreife ein", so Justyn Hornor, CEO bei I/ONX. "Die auf Training zugeschnittenen Designs der Vergangenheit haben während der Experimentierphase gute Dienste geleistet. Sie waren jedoch nicht für die Welt von heute optimiert, die von begrenzten Rechenressourcen und einer hohen Arbeitslast geprägt ist. Mit Symphony SixtyFour haben wir die Infrastruktur grundlegend überarbeitet, um sie flexibler und anwendungsspezifisch optimiert zu gestalten. Jetzt können Unternehmen Inferenzprozesse in großem Maßstab meistern und zugleich unnötige Infrastrukturkosten, die bisher den ROI beeinträchtigt haben, dauerhaft vermeiden."

Die Vorteile von Symphony SixtyFour: anwendungsspezifisch optimiertes Silizium. Die Plattform wurde entwickelt, um jedes Watt und jeden Dollar für Enterprise-KI optimal einzusetzen.

Beseitigung des Training-Host-Overheads: Für großskalige Inferenz- und Feinabstimmungsaufgaben reduziert Symphony SixtyFour den Infrastruktur-Stack von acht Knoten auf einen einzigen. Durch diese Optimierung werden bis zu 30 kW an unnötigem Energieverbrauch eingespart und somit eine höhere Rechendichte innerhalb der bestehenden Leistungsbudgets ermöglicht.

Für großskalige Inferenz- und Feinabstimmungsaufgaben reduziert Symphony SixtyFour den Infrastruktur-Stack von acht Knoten auf einen einzigen. Durch diese Optimierung werden bis zu eingespart und somit eine höhere Rechendichte innerhalb der bestehenden Leistungsbudgets ermöglicht. Zero-Hop-Architektur mit nahezu deterministischer Performance: Durch die Unterbringung von 64 Beschleunigern in einer einzigen Betriebssysteminstanz beseitigt Symphony SixtyFour die East-West-Netzwerklatenz.

Durch die Unterbringung von 64 Beschleunigern in einer einzigen Betriebssysteminstanz beseitigt Symphony SixtyFour die East-West-Netzwerklatenz. Heterogene Flexibilität: Symphony SixtyFour ist vollkommen herstellerneutral und für den Mixed-Mode-Betrieb ausgelegt. Unternehmen können High-End-GPUs (einschließlich AMD/NVIDIA) nahtlos mit anwendungsspezifischen, stromsparenden Co-Prozessoren kombinieren und spezialisierte Inferenz-Chips (Axelera/FuriosaAI/Tenstorrent) integrieren, um ihre Infrastruktur auf zukünftige Veränderungen der Marktdynamik vorzubereiten.

Symphony SixtyFour ist vollkommen herstellerneutral und für den Mixed-Mode-Betrieb ausgelegt. Unternehmen können High-End-GPUs (einschließlich AMD/NVIDIA) nahtlos mit anwendungsspezifischen, stromsparenden Co-Prozessoren kombinieren und spezialisierte Inferenz-Chips (Axelera/FuriosaAI/Tenstorrent) integrieren, um ihre Infrastruktur auf zukünftige Veränderungen der Marktdynamik vorzubereiten. Senkung der Betriebskosten durch Vereinfachung des Host-Overheads: Abgesehen von Hardware und Energieverbrauch sorgt Symphony SixtyFour für eine erhebliche Entlastung im Betrieb. Durch die Steuerung von 64 Geräten über eine einzige Verwaltungsumgebung reduziert I/ONX den Software-Overhead und spart Unternehmen jährlich bis zu 500.000 US-Dollar an Lizenzkosten für Unternehmensbetriebssysteme und Orchestrierung je Cluster.

I/ONX beschleunigt den Umstieg auf Systeme, die speziell für Inferenz und Feinabstimmung in großem Maßstab konzipiert sind. Symphony SixtyFour ist ab sofort erhältlich und hilft Unternehmen dabei, wertvolle Energiekapazitäten zurückzugewinnen und ihre Kosten zu senken. I/ONX verfolgt das Ziel, die erforderliche hochverdichtete Infrastruktur bereitzustellen, um das wirtschaftliche und betriebliche Potenzial von KI vollständig auszuschöpfen.

Über I/ONX

I/ONX High Performance Compute (HPC) ist ein Wegbereiter für heterogene KI-Infrastrukturen und definiert den KI-Lebenszyklus neu, indem es den Host-Overhead herkömmlicher Architekturen eliminiert. Das I/ONX-Flaggschiff Symphony SixtyFour konsolidiert bis zu 64 Beschleuniger in einem einzigen Knoten und senkt so die Gesamtbetriebskosten auf Rack-Ebene um 50 oder mehr. Durch eine drastische Verringerung des Stromverbrauchs und eine maximale Auslastung der Hardware ermöglicht I/ONX Unternehmen den Einsatz von KI im großen Maßstab mit beispielloser Effizienz und einem schnelleren ROI.

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