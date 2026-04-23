Die Ernennung eines CFO und einer CPO soll die operative und finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens auf dem Weg zum Umsatzziel von 250 Millionen US-Dollar bis 2028 verbessern

Safe Software (Safe), Entwickler von FME, der einzigen All-Data-, Any-AI-Unternehmensintegrationsplattform, heißt mit Blick auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zwei neue Mitglieder in seinem Führungsteam willkommen. Judd Lee wurde zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens ernannt, Vanessa Ribreau zur Chief People Officer (CPO). Nachdem das Unternehmen kürzlich einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar überschritten hat, wird das erweiterte Führungsteam die Skalierung des Unternehmens weiter vorantreiben und die Erreichung des Ziels, bis 2028 einen Umsatz von 250 Millionen US-Dollar zu erreichen, vorantreiben.

Judd Lee ist ein erfahrener CFO mit über 15 Jahren Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit CEOs, um die Finanzstrategie auszurichten und nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen. Er ist für sein großes Engagement für Mentoring und den Aufbau leistungsstarker globaler Teams bekannt, die auf Vertrauen, Moral und einem gemeinsamen Zielbewusstsein gründen. Judd verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen im Finanzbereich, sowohl in privatwirtschaftlichen als auch in börsennotierten Unternehmen, und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und der Maximierung des Shareholder Value durch disziplinierte Umsetzung und strategische Weitsicht zurückblicken.

Vanessa Ribreau hat mehr als zehn Jahre damit verbracht, Personalabteilungen in wachstumsstarken Technologieunternehmen zu skalieren. Dabei zeichnete sie sich durch Geschäftssinn in Verbindung mit psychologischem Fachwissen aus, um Systeme zu entwickeln, die ein schnelles und nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Als Chief People Officer bei BenchSci verantwortete sie die Personalabteilung während einer bedeutenden organisatorischen Expansion und etablierte eine Remote-First-Kultur, die ein hohes Maß an Mitarbeiterengagement und Zugehörigkeitsgefühl aufrechterhielt. Sie leitete AlayaCare durch eine Phase des rasanten Wachstums sowie der M&A-Integration und arbeitete eng mit der Geschäftsleitung zusammen, um Shopify weltweit in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu skalieren.

"Wir freuen uns sehr, Judd und Vanessa in einer so entscheidenden Phase des Wachstums von Safe Software willkommen zu heißen", so Don Murray, CEO von Safe Software. "Ihre Führungskompetenz wird maßgeblich zum Ausbau unseres Unternehmens beitragen und uns bei der Verwirklichung unserer Mission unterstützen, der Welt dabei zu helfen, mehr aus ihren Daten zu machen. Ich bin gespannt auf die Erfolge, die sie bei der Umsetzung unserer langfristigen Strategie erzielen werden: Bis 2028 einen Umsatz von 250 Millionen US-Dollar zu erreichen."

Judd wird von Seattle aus tätig sein und bringt nachweisliche Expertise beim Aufbau und der Erweiterung von Finanzteams in SaaS-Unternehmen mit.

"In dieser entscheidenden Phase Teil von Safe Software zu werden, ist eine großartige Chance" so Judd Lee, CFO von Safe Software. "Das Unternehmen hat eine starke globale Präsenz aufgebaut, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team, um auf dieser Dynamik aufzubauen und die nächste Wachstumsphase voranzutreiben."

Die kanadische Personalverantwortliche Vanessa Ribreau wird von Montreal nach Vancouver ziehen.

"Ich habe meine Karriere damit verbracht, Technologieunternehmen bei ihrer Skalierung zu unterstützen, ohne dass sie dabei das verlieren, was sie so großartig macht", so Vanessa Ribreau, CPO von Safe Software. "Safe zeichnet sich durch etwas sehr Seltenes aus: Es blickt auf eine 30-jährige Tradition exzellenter Produkte zurück, verfügt über ein Team, dem die Arbeit wirklich am Herzen liegt, und verzeichnet ein immer schneller werdendes Wachstum. Ich konzentriere mich darauf, sicherzustellen, dass wir eine Personalstruktur und -kultur aufbauen, die uns eine Skalierung auf 250 Millionen US-Dollar Umsatz ermöglicht, während wir dem treu bleiben, was Safe so erfolgreich gemacht hat."

Safe Software gab kürzlich die Rückkehr seiner globalen Anwenderkonferenz, der Peak of Data and AI, bekannt, die vom 9. bis 11. März 2027 im QEII Centre in London, Vereinigtes Königreich, stattfinden wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter: peakofdataintegration.com

Über Safe Software

Safe Software mit Sitz in Surrey, British Columbia, Kanada, ist der Schöpfer von FME, der einzigen Integrationsplattform für Unternehmen mit umfassender Unterstützung für räumliche Daten. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, das Potenzial von Daten zu entfalten. Ganz gleich, ob Ihre Herausforderungen mit räumlichen Daten, Big Data, Stream Processing, Cloud-Migration oder Business Intelligence zusammenhängen Safe Software hilft Ihnen dabei, den Nutzen Ihrer Daten optimal zu erschließen und weniger Zeit mit deren Verwaltung zu verbringen.

Weitere Informationen unter safe.com.

Über FME by Safe Software

Die FME-Plattform bietet eine integrierte Unterstützung für Tausende von Systemen und mehr als 800 vorkonfigurierte Transformer, mit denen Benutzer ohne Programmierkenntnisse benutzerdefinierte Integrationsworkflows erstellen und automatisieren können. Mehr als 20.000 Organisationen weltweit setzen bei ihren Unternehmensintegrationslösungen auf die FME-Technologie. Über das internationale Partnernetzwerk von Safe Software wird FME in mehr als 120 Ländern weltweit eingesetzt und wurde in mehrere Sprachen lokalisiert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter fme.safe.com.

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