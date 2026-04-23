© Foto: UnsplashNicht nur junge Käufer scheitern am US-Immobilienmarkt. Hohe Preise verdrängen inzwischen auch Amerikaner in ihren Vierzigern und Fünfzigern aus dem Eigenheimtraum.Der Traum vom Eigenheim rückt in den United States für immer mehr Menschen außer Reichweite - und zwar nicht nur für junge Erwachsene. Neue Daten der Federal Reserve Bank of New York und eine Studie des American Enterprise Institute (AEI) zeigen, dass die Krise der Wohnraumerschwinglichkeit inzwischen Käufer nahezu aller Altersgruppen trifft. Nicht nur Millennials werden verdrängt, sondern auch Menschen in ihren Vierzigern, Fünfzigern und darüber hinaus. Besonders überraschend: Das Durchschnittsalter von Erstkäufern mit Hypothek …Den vollständigen Artikel lesen
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