Die wachsende Community der Show aus Content-Erstellern, Medienunternehmen und führenden Akteuren der Sportmedien läutet das nächste Zeitalter des Storytelling ein

Die NAB Show 2026, die heute zu Ende ging und mehr als 58.000 registrierte Teilnehmer anlockte, bestätigte ihre zentrale Stellung in der Entwicklung der globalen Medien- und Unterhaltungsbranche.

Die Messe wird von einer wachsenden Community aus Content-Erstellern, Medienunternehmen und führenden Akteuren der Sportmedien angetrieben und hat darüber hinaus neue Zielgruppen angezogen und frische Kooperationen angestoßen. Die NAB Show 2026 spiegelte nicht nur den aktuellen Stand der Branche wider, sondern zeigte sich zukunftsweisend, während sie ihren Status als unverzichtbarer Treffpunkt für die Zukunft des Storytellings und der Content-Innovation festigte.

"Die NAB Show 2026 spiegelte die Dynamik und die Transformation der heutigen Medien- und Unterhaltungslandschaft wider und wartete mit leistungsstarken neuen Tools und Technologien auf, die das Storytelling für jedermann zugänglich machen", sagte Karen Chupka, Executive Vice President der NAB Show.

"In diesem Jahr haben wir eine wahrhaft globale Community zusammengebracht, um Innovationen anzustoßen, neuen Stimmen Gehör zu verschaffen und die Debatten anzuregen, die unsere Zukunft prägen eine Zukunft, in der relevantes Storytelling für jeden und überall möglich ist."

Auch führende Persönlichkeiten der Creator Economy äußerten sich zum Wert der Show:

"Die NAB Show ist der ideale Ort, um beide Seiten des Produktions-Workflows kennenzulernen. [Sie] ist außergewöhnlich stark im Bereich der Content-Erstellung [und] es gibt mehrere Sessions zu den wirtschaftlichen Aspekten, wie man sein Geschäft der Content-Erstellung allgemein managt."

- Jonathan Liu, CEO, Zhong

"Wenn Sie mit den Besten und Größten der Rundfunk- und Medientechnologie in Kontakt treten möchten, sind Sie hier genau richtig. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen, ein Netzwerk aufbauen und direkt mit den Leuten sprechen, die Produkte entwickeln."

- Nicki Sun, CEO, Nicki Sun Media und Mitglied des NAB Creator Council

Globale Reichweite

Die Teilnehmer der NAB Show kamen aus 146 Ländern, was die wachsende internationale Reichweite der Messe unterstreicht. Fast jeder vierte Teilnehmer reiste von außerhalb der USA an (22 %), während 48 - also fast die Hälfte der gesamten Besucherzahl Erstbesucher waren. Dieser Anstieg verdeutlicht die wachsende globale Anziehungskraft der Veranstaltung und ihre zunehmende Bedeutung als Anlaufstelle für Storyteller weltweit.

Erweiterte Zielgruppen

Das Wachstum wird vor allem von drei Zielgruppen vorangetrieben, was nicht nur auf eine sich wandelnde Medienlandschaft, sondern auch auf eine sich wandelnde NAB Show schließen lässt:

Content-Ersteller : Die Zahl der registrierten Teilnehmer, die als Content-Ersteller tätig sind, stieg im Vergleich zu 2025 um 140 %, wobei das Content Creator VIP Program sowie andere Initiativen der NAB Show dieses "Universum" wohl erweitern werden.

: Die Zahl der registrierten Teilnehmer, die als Content-Ersteller tätig sind, stieg im Vergleich zu 2025 um 140 %, wobei das sowie andere Initiativen der NAB Show dieses "Universum" wohl erweitern werden. Unternehmen : Mehr als 13.000 Teilnehmer gaben an, dass sie in der Unternehmenskommunikation tätig sind fast doppelt so viele wie im Jahr 2025.

: Mehr als 13.000 Teilnehmer gaben an, dass sie in der Unternehmenskommunikation tätig sind fast doppelt so viele wie im Jahr 2025. Sport: Die NAB Show 2026 umfasste Vertreter von rund 75 Profisportteams, 22 Profiligen und Dachverbänden, 30 Sportstätten, 15 E-Sport-/Gaming-Organisationen, 35 Sportabteilungen von Hochschulen sowie 15 Sport-Content-Produzenten/Vertreibern.

Messetrends, Ausstellungen und Netzwerk

Die NAB Show definierte die Zukunft der sich wandelnden Medien- und Unterhaltungslandschaft. Im Vordergrund standen wichtige Trends wie künstliche Intelligenz, die Creator Economy und die Schnittstelle zwischen Sport und Technologie. Mehr als 1.100 Aussteller aus der ganzen Welt, darunter 132 Erstaussteller, präsentierten auf einer Fläche, die fast acht Fußballfeldern entspricht, ihre Innovationen. Zu den globalen Marken zählten Sony, Canon, Ross, Blackmagic Design, Adobe, Google Cloud, AT&T und AWS.

Aussteller aus aller Welt erweckten auf einer dynamischen Messefläche die neuesten Durchbrüche zum Leben. Die Messe wurde zu einem energiegeladenen Zentrum für Entdeckungen, Kontakte und Chancen und festigte die Position der NAB Show als globales Epizentrum für Branchenfachkräfte und als Ort, an dem Geschäfte gemacht werden.

"Auf der NAB Show sprechen wir mit Studios, Rundfunkanstalten und langjährigen Kunden und haben zugleich die Möglichkeit, mit Entwicklern und Content-Erstellern in Kontakt zu treten", sagte Gaby Ferreres, Head of Industry Marketing, M&E, Sports, Games und Advertising bei AWS. "Die NAB bietet uns die Gelegenheit, eine enorme Bandbreite unterschiedlicher Zielgruppen zu treffen und kennenzulernen."

Weitere Messe-Highlights waren neue und verbesserte Networking-Bereiche, darunter eine Networking-Lounge mit ausgewählten Meetups und Happy Hours sowie eine Executive Lounge für hochrangige Treffen und Gespräche, die ausschließlich auf Einladung zugänglich war.

Top-Referenten und Sessions

Die NAB Show brachte ein breites Spektrum an Vordenkern zusammen, darunter Vertreter von Großkonzernen wie Microsoft, NBC Sports, FIFA, Warner Bros. Discovery und Netflix. Zu den Top-Referenten zählten:

Nate Bargatze , Fernsehmoderator und Comedian, Nateland

, Fernsehmoderator und Comedian, Nateland Akela Cooper , Drehbuchautorin von "M3GAN" und "Malignant"

, Drehbuchautorin von "M3GAN" und "Malignant" Mark Fischbach aka Markiplier, YouTuber und Filmemacher

aka Markiplier, YouTuber und Filmemacher Anna Gomez , Commissioner, Federal Communications Commission

, Commissioner, Federal Communications Commission Marcus Jones , All-Pro Cornerback, New England Patriots

, All-Pro Cornerback, New England Patriots Jon Miller President, Akquisitionen und Partnerschaften, NBC Sports

President, Akquisitionen und Partnerschaften, NBC Sports Jeff Probst , Moderator und leitender Produzent von "Survivor"

, Moderator und leitender Produzent von "Survivor" Jen Psaki , Anchor, MS NOW

, Anchor, MS NOW Eric Robles , Showrunner von "Stranger Things: Tales from '85" bei Netflix

, Showrunner von "Stranger Things: Tales from '85" bei Netflix Mo Rocca , Korrespondent und Autor von "CBS Sunday Morning"

, Korrespondent und Autor von "CBS Sunday Morning" JB Smoove , Schauspieler und Comedian

, Schauspieler und Comedian Olivia Trusty, Commissioner, Federal Communications Commission

Die NAB Show stellte mehr als 530 Konferenzsitzungen mit rund 900 Referenten aus dem gesamten globalen Medien- und Unterhaltungssektor bereit und bewies mit einer Vielzahl neuer Stimmen und aufkommender Themen ihr Engagement für Innovation und zukunftsorientierte Diskussionen.

Highlights der wichtigsten Programmpunkte

Erweiterter Sports Summit Das viertägige Programm stand allen Teilnehmern offen und brachte Ligen, Teams, Rundfunk- und Fernsehsender, Streaming-Anbieter, Veranstaltungsorte und Technologieführer zusammen, um Themen wie Rechte, Produktion, Vertrieb und Fanbindung zu erörtern.

Das viertägige Programm stand allen Teilnehmern offen und brachte Ligen, Teams, Rundfunk- und Fernsehsender, Streaming-Anbieter, Veranstaltungsorte und Technologieführer zusammen, um Themen wie Rechte, Produktion, Vertrieb und Fanbindung zu erörtern. Enterprise Video Track Dieses Programm richtet sich an Fortune-1000-Unternehmen und Unternehmensteams, die eigene Studios aufbauen

Dieses Programm richtet sich an Fortune-1000-Unternehmen und Unternehmensteams, die eigene Studios aufbauen Medien- und Unterhaltungsgeschäft In Partnerschaft mit The Ankler wurde dieses Programm in die Messehallen verlegt und stand allen Teilnehmern offen, um einen besseren Zugang zu Experteneinblicken in die Bereiche Strategie, Investition und Monetarisierung zu ermöglichen.

In Partnerschaft mit wurde dieses Programm in die Messehallen verlegt und stand allen Teilnehmern offen, um einen besseren Zugang zu Experteneinblicken in die Bereiche Strategie, Investition und Monetarisierung zu ermöglichen. Wachstum der Creator Economy Die deutlich erweiterten Creator Lab-Sessions konzentrierten sich auf KI, Geschäftsstrategie, Monetarisierung und Zielgruppenentwicklung was Creator als vollwertige Medienunternehmen und das Engagement der NAB Show für dieses Segment verdeutlichte.

Die deutlich erweiterten Creator Lab-Sessions konzentrierten sich auf KI, Geschäftsstrategie, Monetarisierung und Zielgruppenentwicklung was Creator als vollwertige Medienunternehmen und das Engagement der NAB Show für dieses Segment verdeutlichte. Fokus auf KI und Innovation: KI, Cloud-Workflows und der Schutz von Medieninhalten waren starke Fokusbereiche. So gab es zwei dedizierte KI-Pavillons sowie hunderte von Aussteller, die praxisnahe Anwendungen über den gesamten Content-Lebenszyklus hinweg präsentierten.

Medienressourcen

Besuchen Sie die NAB Show Gallery und Speaker Headshots, um Fotos herunterzuladen. Sehen Sie sich das Highlights-Video der NAB Show 2026 an. Weitere digitale Assets der NAB Show finden Sie in den Presseressourcen

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Eine detaillierte Zusammenfassung der NAB Show 2026, einschließlich wichtiger Statistiken und Highlights, finden Sie im PDF zum Herunterladen

Die NAB Show kehrt am 21. und 22. Oktober 2026 nach New York zurück und die NAB Show 2027 findet in Las Vegas vom 3. bis 7. April 2027 statt (Ausstellungen vom 4. bis 7. April 2027). Bleiben Sie mit der NAB Show Community in Verbindung und folgen Sie der NAB Show auf YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, TikTok und Threads

Über die NAB Show

Die NAB Show ist das weltweit führende Event für die Zukunft von Rundfunk, Medien und Unterhaltung und findet vom 18. bis 22. April 2026 (Ausstellung vom 19. bis 22. April) in Las Vegas statt. Die von der National Association of Broadcasters organisierte Veranstaltung versammelt Kreative, Technologieexperten, Aussteller und Entscheidungsträger, um wegweisende Entwicklungen in den Bereichen KI, Kreativwirtschaft, Sport, Streaming und Cloud zu diskutieren. Mit sorgfältig zusammengestellten Veranstaltungsorten, intensiven Weiterbildungsangeboten und unübertroffenen Networking-Möglichkeiten ermöglicht die NAB Show neue Einblicke und Geschäftskontakte und zieht einflussreiche Einkäufer an. Von ihrer jahrhundertelangen Tradition bis hin zur heutigen plattformübergreifenden Welt bleibt die NAB Show der Impulsgeber für Innovationen. Erfahren Sie mehr unter NABShow.com

Über NAB

Die National Association of Broadcasters ist der führende Interessenverband der US-amerikanischen Fernseh- und Rundfunkanstalten. Die NAB vertritt die Interessen der Radio- und TV-Branche in den Bereichen Gesetzgebung, Regulierung und öffentliche Angelegenheiten. Durch Lobbyarbeit, Aufklärung und Innovation ermöglicht die NAB den Sendeanstalten, ihr Publikum bestmöglich zu versorgen, ihre Geschäftsmodelle zu festigen und neue Chancen im digitalen Zeitalter zu erschließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nab.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260422412664/de/

Contacts:

Matt Raymond

+1 202 429 4194

mraymond@nab.org