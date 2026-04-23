© Foto: Addictive Stock - imageBROKER.comMehr sparen, mehr investieren, höhere Einkommen: Viele junge US-Erwachsene handeln vernünftig. Trotzdem bleiben Hauskauf und Vermögensaufbau für viele außer Reichweite.Die Generation Z in Amerika spart mehr, investiert früher und kümmert sich bewusster um Geld als viele Generationen vor ihr - trotzdem bleibt für viele der große finanzielle Durchbruch aus. Genau dieses paradoxe Bild beschreibt ein Kommentar des US-Magazins Fortune: Junge Erwachsene machen beim Thema Finanzen vieles richtig, stoßen aber auf deutlich härtere wirtschaftliche Rahmenbedingungen als frühere Jahrgänge. So legen junge Menschen heute laut den zitierten Daten dreimal so viel Geld zurück wie Gleichaltrige in den 1990er …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE