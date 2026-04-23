Ripple (XRP/USD) verhält sich seit geraumer Zeit sehr unauffällig. Einerseits überzeugend stabil im Rahmen der geopolitischen Geschehnisse jüngster Zeit und doch andererseits im Kontext der bisherigen Zugewinne beim Bitcoin doch noch recht zurückhaltend. Daher könnte es in Kürze buchstäblich zu dem überfälligen Ausbruch kommen. Die Preisbewegung verengt sich Auf ein Neues lautet das Motto. Die bislang gescheiterten Ausbruchsversuche lassen eine kurzfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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