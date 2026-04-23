© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer S&P 500 springt auf ein neues Rekordhoch, während die Schlacht um die Straße von Hormus tobt.Laut Schiffsverfolgungsdaten der LSEG haben am Donnerstag bisher zwei Frachtschiffe, aber keine Tanker, die Meerenge durchquert. Mindestens neun Tanker haben die Seestraße seit Montag passiert, wie die Daten zeigen. Mittlerweile ringen die USA und Teheran um die Voherrschaft an der Meeresenge. Die Iraner geben an, am Mittwoch zwei Schiffe aufgehlaten zu haben. Am Donnerstag kusiert ein Video, auf dem Maskierte unter iranischer Flagge ein Schiff stürmen. Der Iran besteht weiterhin darauf, dass Schiffe seine Genehmigung zur Durchfahrt der Straße von Hormus einholen müssen. Die USA halten an ihrer …Den vollständigen Artikel lesen
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