Ethereum Kurs springt auf 2.350 Dollar nach neuer Mega-These und Waffenruhe-Rallye

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Der Ethereum Kurs erreichte am 22. April die Marke von 2.350 Dollar, nachdem Etherealize eine neue These veröffentlicht hatte, die ETH oberhalb von 250.000 Dollar modelliert, falls Ethereum den gespeicherten Wert von Gold und Bitcoin in Höhe von 31 Billionen Dollar anteilig übernimmt. Bitcoin durchbrach in derselben Sitzung die 78.000-Dollar-Marke, als Präsident Trump die US-Iran-Waffenruhe verlängerte, und der Ethereum Kurs stieg im Zuge der breiten Marktrallye mit an. Doch ein einzelner ETH bei 2.350 Dollar, der auf 5.500 bis 7.500 Dollar in diesem Zyklus klettert, bedeutet eine Verdopplung bis Verdreifachung. Die Frage, die sich dabei stellt, betrifft den Unterschied zwischen einem soliden Trade und einem Einstieg, der ein Portfolio grundlegend verändern kann. Dieser Artikel analysiert die aktuellen Kursziele für Ethereum, zeigt, warum die Rallye gerade jetzt an Fahrt gewinnt, und stellt ein Presale-Projekt vor, das in früheren Zyklen genau unter diesen Bedingungen die stärksten Ergebnisse geliefert hat.

Ethereum Kurs steigt nach Waffenruhe-Verlängerung, während Großanleger zurückkehren

Der Ethereum Kurs (ETH) erreichte 2.350 Dollar laut CoinDesk, ein Plus von 1,5 Prozent in 24 Stunden, während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung die Marke von 2,6 Billionen Dollar überschritt. Wallets mit 100.000 oder mehr ETH wuchsen in der vergangenen Woche von 54 auf 57, und die Verlängerung der Waffenruhe beseitigte den politischen Druck, der die Kurse wochenlang unter dem Widerstand gehalten hatte.

Benzinga prognostiziert ETH zwischen 2.061 und 6.000 Dollar für 2026, während Standard Chartered ein Ziel von 7.500 Dollar ausgibt. Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass der Ethereum Kurs weiter steigt. Aber 5.500 Dollar ausgehend von 2.350 Dollar sind 2,3x, und 7.500 Dollar bringen 3x. Bei einer Chain mit 283 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist das ein sauberer Trade, aber nicht die Art von Rendite, die ein ganzes Portfolio neu definiert.

Genau hier wird die Rechnung interessant, denn in jedem Bullenmarkt hat es neben den etablierten Projekten immer eine Kategorie gegeben, die vor dem Listing noch zu Presale-Konditionen zugänglich war und dabei Ergebnisse lieferte, die kein Large Cap erreichen konnte.

Pepeto: Der Mitgründer von Pepe bringt eine funktionierende Handelsplattform an den Start

Das originale Pepe startete den offenen Handel zu fast demselben Kurs, bei dem Pepeto heute steht, und die Wallets, die Pepe bei 0,0000001 Dollar griffen und bis zum Listing hielten, verzeichneten außergewöhnliche Ergebnisse, als der Token 11 Milliarden Dollar erreichte. Dieses Fenster blieb tagelang offen, und fast niemand nutzte es rechtzeitig.

Pepeto eröffnet dieses Fenster erneut. Der Entwickler hinter dem originalen Pepe leitet jetzt ein Projekt, das alles liefert, was Pepe fehlte: gebührenfreie Swaps auf Ethereum, BNB Chain und Solana, einen Vertragsscanner, der Betrugs-Token erkennt, bevor Kapital sie berührt, und eine Cross-Chain-Bridge ohne Kosten.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der erste Dollar in den Presale floss, sodass Teilnehmer von Anfang an auf eine unabhängig auditierte Grundlage vertrauen konnten. Ein ehemaliger Binance-Listing-Verantwortlicher betreut die technische Seite. Über 9,45 Millionen Dollar flossen während extremer Marktangst ein, und die Nachfrage auf der offiziellen Pepeto-Website wächst mit jeder Woche, während der Listing-Termin näher rückt. Wer eine Position mindestens ein Jahr hält, kann Gewinne nach aktueller Rechtslage steuerfrei realisieren.

Fazit

Der Ethereum Kurs profitiert von der Etherealize-These und der Waffenruhe-Rallye, die neue Käufer anziehen, während der Markt wieder Fahrt aufnimmt. Pepeto sitzt in genau dem Fenster, das in früheren Zyklen die stärksten Ergebnisse bei Presale-Projekten mit Exchange-Infrastruktur hervorgebracht hat, mit einer funktionierenden Handelsplattform, einem SolidProof-Audit und einem bestätigten Binance-Listing bei 0,0000001866 Dollar. In dem Moment, in dem der Handel beginnt, wird der Presale-Einstieg zu einem Kurs auf dem Chart, den niemand mehr zum alten Preis erreichen kann, und genau das geschah mit dem originalen Pepe-Token, bevor die Gelegenheit für alle verschwand, die zu lange gewartet hatten. Jede Runde, die ausverkauft wird, hebt den Boden, verknappt das Angebot und rückt das Listing näher. Die offizielle Pepeto-Website ist jetzt geöffnet, und sobald das Binance-Listing live geht, reiht sich dieser Preis in die Liste der Zahlen ein, bei denen Menschen sich wünschen, sie hätten gehandelt, als sie noch die Chance dazu hatten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht der Ethereum Kurs Ausblick im Vergleich zu Pepeto vor dem Binance-Listing aus?

Der Ethereum Kurs zielt auf 5.500 bis 7.500 Dollar für etwa 2x bis 3x vom aktuellen Niveau bei 2.350 Dollar. Pepeto bei 0,0000001866 Dollar befindet sich vor einem bestätigten Binance-Listing, und Presale-Projekte mit funktionierender Exchange-Infrastruktur haben in früheren Zyklen die stärksten Renditen erzielt.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit dem originalen Pepe-Coin im Jahr 2026?

Pepeto teilt denselben Mitgründer und einen ähnlichen Einstiegspreis wie das originale Pepe, bringt aber eine Handelsplattform ohne Gebühren, einen Vertragsscanner und ein SolidProof-Audit mit. Der Pepe-Coin erreichte 11 Milliarden Dollar ohne jegliche Produkte, was Pepetos Ausgangslage nach jeder Kennzahl stärker macht. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.