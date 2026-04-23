BÖRSE HEUTE: Wall Street schwach - DAX mit gemischten Signalen (23.04.2026)

Börse heute: Märkte schalten in den Risiko-Modus ??

Die Börse heute zeigt ein klar defensives Bild. Nach einem uneinheitlichen Start rutschten die US-Märkte deutlich ins Minus. Besonders der Nasdaq 100 verlor rund 1 - während auch S&P 500, Dow Jones und der Russell 2000 nachgaben.

In der Börse aktuell stehen geopolitische Risiken erneut im Mittelpunkt. Aussagen aus Israel und Berichte über militärische Vorbereitungen im Iran sorgen für Nervosität. Anleger reagieren mit Zurückhaltung und schichten Kapital aus risikoreichen Anlagen um.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.