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Kohler und Flamingo Estate schaffen auf der Mailänder Designwoche ein skulpturales Badehaus, das von Ritualen, Natur und Handwerkskunst geprägt ist



23.04.2026 / 21:30 CET/CEST

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MAILAND, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Kohler präsentiert in Zusammenarbeit mit Richard Christiansen, dem Gründer von Flamingo Estate, auf der Mailänder Designwoche 2026 das Flamingo Estate Bathhouse von Kohler. Die immersive, multisensorische Installation entführt die Besucher in eine elementare Welt, in der Architektur, Landschaft und Ruhe als ein einziges, miteinander verflochtenes Erlebnis begriffen werden und einen Raum der Besinnung und Erneuerung schaffen. Die Installation befindet sich im Innenhof des Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro 14) und wird vom Badehaus geprägt, einem kühnen Bauwerk im brutalistischen Stil, das organisch aus einer Wiese mit sieben Arten wildwachsender Blumen zu wachsen scheint und so die Grenze zwischen gebauter Form und lebendigem Ökosystem auflöst. Inspiriert vom Badehaus auf dem Flamingo Estate in Kalifornien, greift die 247 Quadratmeter große monolithische Struktur auf eine Palette aus verwitterten Metallen und elementaren Oberflächen zurück. Das mit Intonachino-Putz verkleidete Badehaus, dessen Oberfläche an die mineralische Textur und Schwere von Beton erinnert, verfügt über monumentale Buntglasfenster des Mailänder Kunsthandwerkers Samuele Dossena, die das Licht über terrakottafarbene Oberflächen streuen, während Kerzen von Flamingo Estate die Wände säumen und eine ruhige, beruhigende Atmosphäre schaffen. "Das Badehaus ist eine Meditation über Rituale, Natur und die stille Kraft der Materialien", sagte Richard Christiansen, Gründer von Flamingo Estate. "Wir haben uns einen Ort vorgestellt, an dem Wildblumen, Wasser und Licht zusammenkommen, um ein sinnliches Erlebnis zu schaffen, das uns wieder mit den Rhythmen der Erde verbindet. Die Zusammenarbeit mit Kohler ermöglichte es uns, diese Vision mit außergewöhnlicher Handwerkskunst zum Leben zu erwecken und einen Raum zu schaffen, der die Menschen dazu einlädt, zu entschleunigen, nachzudenken und sich wieder auf die Natur einzulassen." Beim Betreten des Badehauses begegnen die Besucher "Reverie", einer Neuinterpretation von Kohlers ikonischer freistehender Badewanne aus emailliertem Gusseisen, die mit einer Kupferverkleidung neu gestaltet wurde und als Blickfang des Raums dient. Die Verkleidung umhüllt die Badewanne aus Gusseisen, die zu mindestens 80 % aus recycelten Materialien besteht, und unterstreicht damit eine Tradition nachhaltiger Handwerkskunst, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Dies ist das erste Mal, dass Kohler Kupfer als prägendes Material im Badedesign einsetzt und damit der Kategorie eine neue Dimension verleiht. "Design und der kreative Prozess stehen bei Kohler stets im Mittelpunkt, prägen unsere Tradition und treiben unseren Fortschritt voran", sagte David Kohler, Vorsitzender und CEO der Kohler Co. "Wir sehen Design als eine Brücke zwischen Erbe und Innovation, die sich durch die Erforschung von Materialien und Handwerk kontinuierlich weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, während der Mailänder Designwoche mit Richard Christiansen und Flamingo Estate zusammenzuarbeiten, um weiterhin durch Kunst und Design zu inspirieren." Im Garten sind vier einzigartige Bestäuber-Badewannen verteilt, die von Christiansen konzipiert, von Kohler entworfen und in dessen historischer Gießerei in Wisconsin gegossen wurden. Diese skulpturalen Gefäße dienen als Rückzugsorte für Vögel, Bienen und andere bestäubende Arten und erweitern die Erzählung der Installation über die Wechselbeziehung zwischen menschlichem Handwerk und der Natur. "Für das Flamingo Estate Bathhouse wollten wir die Beziehung zwischen Architektur und Ökologie erforschen und zeigen, wie Design Momente der Fürsorge schaffen kann - nicht nur für Menschen, sondern auch für die Natur um uns herum", sagte Michael Seum, VP of Global Design bei Kohler Co. "Die Bestäuber-Badewannen setzen diese Idee in skulpturale Form um, wobei sie sich äußerlich an brutalistischen Prinzipien orientieren, während sie im Inneren in organische, von der Natur inspirierte Oberflächen übergehen. Dies spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Design Raum sowohl für menschliche Rituale als auch für den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt bieten sollte." Das Flamingo Estate Bathhouse von Kohler erhebt das Baden zu einem erholsamen Erlebnis und zu einem Ort des Rituals und der Besinnung, an dem der Körper zur Ruhe kommt, der Geist sich beruhigt und das Bewusstsein für Licht, Wasser und Material geschärft wird. Durch die Verbindung von Architektur, Handwerk und Ökologie spiegelt die Installation eine gemeinsame Vision von Kohler und Flamingo Estate wider: dass dauerhaftes Wohlbefinden durch eine tiefere Verbindung zur Natur entsteht. Die Kerzen im Badehaus wurden von Flamingo Estate speziell für diese Installation entworfen. Die Flamingo Estate Pollinator Candle (Kerze) wird durch das Pollinator Bath Soap Brick (Seife) ergänzt. Der Duft wurde von einem Spaziergang durch die Straßen Mailands inspiriert. "Wild Linden Blossom" ist eine olfaktorische Einladung zu einem Spaziergang durch das blühende Mailand. An der Schwelle zum Sommer blüht der ikonische Lindenbaum auf einmal - und parfümiert ganze Boulevards mit einer erhabenen, honigartigen Wärme, die so typisch für Mailand ist. Auf sonnenbeschienenen Märkten pulsiert Bergamotte mit der grünen, funkelnden Helligkeit ihrer Schale, während süßer Pollen die Luft bestäubt. Sowohl die Kerze als auch das Seifenstück sind auf FlamingoEstate.com erhältlich. Die Installation wurde während des FuoriSalone im Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Mailand, Italien, enthüllt und ist vom Dienstag, 21. April, bis Sonntag, 26. April, für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Dienstag, 12:00 - 19:00 Uhr; Mittwoch, 12:00 - 16:00 Uhr und 19:00 - 22:00 Uhr; Donnerstag bis Samstag, 12:00 - 22:00 Uhr; und Sonntag, 12:00 - 18:00 Uhr. Für Installationsbilder und weitere Informationen finden Sie die Pressemappe hier . Informationen zu Kohler Co.

Seit mehr als 150 Jahren ist die Kohler Co. weltweit führend in Sachen mutiges Design und Innovation und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen durch ihre Küchen- und Badprodukte, luxuriösen Schränke, Fliesen und Leuchten, Wellness-Produkte und -Dienstleistungen sowie luxuriöse Gastronomieerlebnisse und hochkarätige Golfmeisterschaften zu einem stilvollen, gesunden und nachhaltigen Leben zu verhelfen. Die in Privatbesitz befindliche Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Das Unternehmen entwickelt zudem nachhaltige Wohnlösungen, um die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen zu verbessern. Seine Plattform "Innovation for Good" widmet sich dringenden Themen wie sauberem Wasser und sicherer Sanitärversorgung mit bahnbrechenden Produkten und Dienstleistungen für unterversorgte Gemeinden. David Kohler ist Vorsitzender und CEO und repräsentiert die vierte Generation der Kohler-Familienführung. Informationen zum Flamingo Estate

Das in den 1940er Jahren hoch oben auf den Hügeln von Los Angeles erbaute Flamingo Estate war im Laufe seiner Geschichte eine hedonistische Enklave der Sonnenanbetung, Volksmythologien und psychedelischer Heilmittel - ein geheimer Zufluchtsort für wilde Alchemie in der Stadt der Engel. Heute ist das Flamingo Estate das Zuhause von Richard Christiansen und, ganz im Sinne seiner Ursprünge, eine radikale Feier der Freuden aus dem Garten. Wir kultivieren sorgfältig die wildesten und kostbarsten Geschenke von Mutter Natur, gerade in einer Zeit, in der wir sie am dringendsten brauchen. Wir vertreten die Idee, dass Mutter Natur das letzte große Luxushaus ist, und beziehen seltene Zutaten von über 125 Bauernhöfen und Partnern. Anstelle von Standardzutaten ist es unser Ziel, so nah wie möglich am rohen, natürlichen Material zu bleiben und jede Zutat bis zu dem Landwirt zurückverfolgen zu können, der sie angebaut hat. Wir schaffen nährstoffreiche Rituale für den täglichen Genuss, mit Mutter Natur als Wegweiser. Medienkontakt:

Kohler PR | Jillian.rosone@kohler.com

Sutton Communications | Kohler@suttoncomms.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961065/KohlerxFlamingoEstate_SR19833.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961066/Richard_Christiansen_SR18960__1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961067/Kohler_Reverie_SR19590.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961068/KohlerxFlamingoEstate.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961069/KohlerxFlamingoEstate_SR19655.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2541018/5926946/Kohlerlogo_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kohler-und-flamingo-estate-schaffen-auf-der-mailander-designwoche-ein-skulpturales-badehaus-das-von-ritualen-natur-und-handwerkskunst-gepragt-ist-302752226.html



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