Ein Startup, das sich im Bereich KI-basierter Spiele einen Namen gemacht hat, präsentiert eine KI-Plattform, die es Menschen ermöglichen soll, selbst KI-gestützte Rollenspiele zu kreieren. Latitude hat im Jahr 2019 mit dem Launch von AI Dungeon, das Millionen von Spieler:innen begeisterte, erstmals für Furore im Bereich KI-basierter Spiele gesorgt. Jetzt stellte das Startup Voyage vor, eine Plattform zur Erstellung KI-gestützter Rollenspiele. Spieler:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n