JBL, die legendäre Audiomarke von HARMAN, feiert ihr 80-jähriges Jubiläum und blickt damit auf acht Jahrzehnte zurück, in denen sie Klänge geschaffen hat, die Generationen begeistern.

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JBL Brand Ambassador Benson Boone reflects the brand's continued commitment to the artists shaping today's music and culture while honoring 80 years of audio innovation.

Ein Vermächtnis der Führungsstärke

Seit seiner Gründung durch den visionären Ingenieur James B. Lansing im Jahr 1946 setzt JBL Maßstäbe im Bereich der Audio-Innovation. Von professionellen Aufnahmestudios und Home-Entertainment bis hin zur musikalischen Untermalung legendärer kultureller Ereignisse wie Woodstock und Tomorrowland JBL hat sich stets der Bereitstellung eines authentischen, unverfälschten Klangs verschrieben.

Heute ist der Einfluss von JBL unübertroffen. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Unterhaltungselektronik, und Hunderte Millionen Menschen hören ihre Lieblingsmusik über tragbare Lautsprecher und Kopfhörer von JBL. Und JBL Professional stattet weiterhin über 40 der Kinos weltweit aus und beliefert zudem Stadien, Tonstudios, Musikveranstaltungsorte und viele weitere Einrichtungen, sodass Zuhörer überall in den Genuss von hochwertigem Klang kommen sogar in Ihrem Auto.

"Seit 80 Jahren setzt das technische Erbe von JBL Maßstäbe im Bereich der Hi-Fi-Audiotechnik, und dieser Standard lebt in jedem JBL-Produkt weiter, das heute hergestellt wird. Anlässlich dieses Jubiläums bekräftigt JBL sein Engagement, diesen Standard in den Technologien fortzuführen, die die nächste Generation von Klang und Kultur prägen werden", sagte Dave Rogers, President der HARMAN Lifestyle Division.

Acht Jahrzehnte Innovation

Seit mehr als acht Jahrzehnten leisten die Ingenieure von JBL Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien, die die Art und Weise, wie Klang erzeugt und erlebt wird, grundlegend verändert haben von bahnbrechenden Lautsprecherkonstruktionen bis hin zu preisgekrönten intelligenten Audiolösungen für den professionellen, den Luxus-, den mobilen und den Car-Audio-Bereich. Dieses unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen hat JBL einige der höchsten Auszeichnungen der Branche eingebracht, darunter Oscars für Leistungen im Bereich der Tontechnik sowie einen Grammy Award für "die beständige Meisterschaft und Innovation bei Konzert-, Studio-, Kino- und Rundfunkbeschallung sowie bei Monitorlautsprechern, um höchste Standards für ein äußerst präzises Klangerlebnis zu gewährleisten".

Mit Blick auf die Zukunft gestaltet JBL die Zukunft des Klangs durch Investitionen in bahnbrechende Technologien wie räumliches Audio, adaptive Klanglandschaften und immersive Hörerlebnisse, die Audio nahtlos in den Alltag integrieren. Nachhaltigkeit ist auch für JBL ein entscheidender Schwerpunkt, der das Produktdesign und die Produktion in Richtung einer verantwortungsbewussteren Zukunft für Audioinnovationen lenkt.

Die Zukunft verstärken

Das Engagement von JBL für Innovation geht über bahnbrechende Produkte hinaus. Durch gemeinschaftsorientierte Initiativen wie die JBL Music Academy, das JBL Campus-Programm und Partnerschaften mit Organisationen wie Girls Make Beats bringt JBL aufstrebende Künstler und die gesamte Branche zusammen, um Barrieren abzubauen und den vielfältigen Stimmen Gehör zu verschaffen, die die Zukunft der Audiotechnik prägen werden.

"Authentizität ist in der Musik das A und O. Bei JBL ging es schon immer darum und wird es auch immer darum gehen -, dass die Stimmen der Künstler gehört werden und das Publikum ihre Vision ungefiltert erleben kann, sei es unterwegs, zu Hause oder bei einem Live-Event. JBL bringt die Welt durch die Kraft des Klangs zusammen." - Martin Garrix, globaler Botschafter von JBL.

Höhepunkte zum Jubiläum

JBL feiert sein 80-jähriges Jubiläum mit einer Reihe weltweiter Initiativen, darunter die JBL Playback Gallery, in der acht Jahrzehnte ikonischer JBL-Produkte mit Expertenkommentaren und technischen Vorführungen präsentiert werden. Die Tour wird im Laufe des Jahres 2026 bedeutende Städte anlaufen, darunter Amsterdam, Los Angeles, München, New York, Tokio und Wien.

Zu den weiteren Projekten gehören ein spezielles digitales Magazin, das für begrenzte Zeit hier verfügbar ist, sowie die Übernahme der gesamten Staffel der HARMAN-Podcast-Reihe Audio Talks. Dieser Podcast enthält Gespräche mit Ingenieuren, Designern und Musikern, die den Klang von JBL geprägt haben. Die Feierlichkeiten werden zudem durch ein Jubiläumsvideo zum Leben erweckt.

Mit 80 Jahren Erfahrung in der Audiobranche und einer mutigen Vision für die Zukunft setzt sich JBL weiterhin dafür ein, Stimmen zu verstärken, die Menschen auf der ganzen Welt bewegen, verbinden und inspirieren.

Erfahren Sie hier mehr über das 80-jährige Jubiläum von JBL: https://www.jbl.com/our-story.html

Über JBL

Seit 80 Jahren prägt JBL die unvergesslichsten Momente des Lebens an der Schnittstelle von Musik, Lifestyle, Gaming und Sport. JBL sorgt für ein unvergleichliches Hörerlebnis dank überragender Audioqualität und Produktdesigns, die Individualität und Selbstverwirklichung fördern. Mit unübertroffener professioneller Kompetenz und branchenführender Innovationskraft ist JBL dank leidenschaftlicher und talentierter Ingenieure und Designer auf der ganzen Welt ein Vorreiter in der Audiobranche. JBL Pro Sound ist die führende Technologie, die die Kultur durch große Popkultur-Events und Partnerschaften mit den weltweit besten Talenten aus Musik, Sport und E-Sport vorantreibt.

Über HARMAN

HARMAN ist ein weltweit führender Anbieter von Lifestyle-Audio- und Automobiltechnologie. Wir schaffen intelligente Erlebnisse, die das Leben der Menschen unterwegs, zu Hause, auf der Bühne und überall dazwischen bereichern. Unsere legendären Audiomarken darunter JBL Harman Kardon AKG Bowers Wilkins Denon und Marantz bieten Verbrauchern und Fachleuten aus dem Audio- und Videobereich weltweit erstklassigen Klang. Weltweit verlassen sich mehr als 50 Millionen Fahrzeuge auf Technologien von HARMAN, um ein sichereres, intelligenteres und intuitiveres Fahrerlebnis zu bieten. HARMAN ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd. und beschäftigt weltweit rund 26.000 Mitarbeiter.

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