

EQS-Media / 23.04.2026 / 23:10 CET/CEST

Berlin, 24. April 2026 -



Die AS Invest Capital Ltd., die eigenständige Kapitalmarkt- und Investmentplattform der AS Gruppe, bereitet den nächsten strategischen Entwicklungsschritt vor und prüft einen möglichen Börsengang (IPO) für Anfang 2027.



Der geplante Kapitalmarktzugang ist Teil einer langfristig angelegten Gesamtstrategie und folgt auf eine umfassende operative und finanzielle Neuaufstellung der AS Gruppe , die sich nach einer herausfordernden Marktphase aktuell in der finalen Phase wesentlicher Refinanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen befindet.



Stabilisierung als Basis für Wachstum



Die vergangenen Jahre waren durch Zinswende, restriktivere Kreditvergabe und strukturelle Veränderungen im Bankensektor geprägt. Vor diesem Hintergrund hat die AS Gruppe ihr Projektentwicklungsportfolio konsequent stabilisiert und zentrale Finanzierungsstrukturen neu geordnet.



Mit Abschluss der laufenden Prozesse wird erwartet, dass Projektfinanzierungen nachhaltig gesichert werden, Bauvorhaben planmäßig fortgeführt und fertiggestellt werden können sowie die Vertriebsfähigkeit durch gestärktes Vertrauen von Finanzierungspartnern und Kunden deutlich zunimmt.

Damit erfolgt der Übergang von Restrukturierung hin zu kontrolliertem Wachstum.



AS Invest Capital Ltd. als Kapitalmarktplattform

Die AS Invest Capital Ltd . bündelt die Kapitalmarktstrukturierung, institutionelle Investorenansprache sowie die strategische Allokation von Wachstumskapital, während die operative Umsetzung weiterhin über die Einheiten der AS Unternehmensgruppe erfolgt.



Diese Struktur schafft die Grundlage für skalierbare Transaktionen und internationale Investorenzugänge.

Wachstumsstrategie: Marktineffizienzen gezielt nutzen

Die zukünftige Strategie fokussiert sich auf Opportunitäten aus Marktineffizienzen. Durch eigene Restrukturierungserfahrung und etablierte Marktzugänge verfügt die Gruppe über Zugang zu notleidenden Immobilienbeständen, Sondersituationen im Projektentwicklungsbereich sowie Off-Market-Transaktionen.



Kapital aus geplanten Instrumenten - insbesondere einer strukturierten Anleihe im Private Placement - soll gezielt eingesetzt werden, um Bestände zu erwerben, zu restrukturieren und zu stabilisieren sowie anschließend wertoptimiert zu vermarkten.



IPO als nächster logischer Schritt



Auf Basis der in Kürze abgeschlossenen Stabilisierung und der identifizierten Marktchancen stellt ein möglicher Börsengang der AS Invest Capital Ltd. die nächste Entwicklungsstufe dar.



Im Rahmen der IPO-Vorbereitung wird derzeit eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Nach aktueller Indikation und signifikanten Zukäufen wird eine Bewertung von über EUR 1 Mrd. angestrebt.



Der Kapitalmarktzugang würde insbesondere den Zugang zu internationalem Eigen- und Wachstumskapital, die Erweiterung der Investorenbasis, eine höhere Markttransparenz und Visibilität sowie zusätzliche Flexibilität bei größeren Transaktionen ermöglichen.



Der IPO ist Teil einer klar strukturierten, mehrstufigen Wachstumsstrategie.



Strategische Partnerschaften und internationale Expansion



Parallel prüft die AS Gruppe strategische Partnerschaften mit internationalen Marktteilnehmern, um operative Kapazitäten auszubauen und die europäische sowie internationale Expansion zu beschleunigen.



Management und Track Record



Die strategische Ausrichtung wird maßgeblich durch die unternehmerische Erfahrung von Andreas Schrobback geprägt. Er steht für operative Umsetzungskompetenz, fundierte Marktkenntnis und ein belastbares internationales Netzwerk.



Ausblick



Mit dem baldigen Abschluss der Refinanzierungsmaßnahmen und der Weiterentwicklung der Kapitalmarktstruktur positioniert sich die AS Gruppe für eine neue Wachstumsphase mit Fokus auf nachhaltige Stabilität, selektives Wachstum und die Nutzung struktureller Marktchancen.



Über die AS Invest Capital Ltd.



Die AS Invest Capital Ltd . ist die eigenständige Kapitalmarkt- und Investmentplattform der AS Gruppe mit Fokus auf strukturierte Finanzierungen, Kapitalmarktstrategien und internationale Investorenansprache.



Über die AS Unternehmensgruppe



Die AS Unternehmensgruppe ist eine integrierte Immobilienplattform mit Fokus auf Projektentwicklung, Bestandsmanagement und strukturierte Transaktionen.



Rechtlicher Hinweis



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein möglicher Börsengang befindet sich in einer frühen Prüfungsphase und hängt von Marktbedingungen sowie regulatorischen Voraussetzungen ab.





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Emittent/Herausgeber: AS Unternehmensgruppe

Schlagwort(e): Finanzen



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