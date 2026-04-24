Corpay Private Markets veröffentlicht den vierten "Lender Book Report", basierend auf eigenen Transaktionsdaten und dem tatsächlichen Verhalten von mehr als 500 Kreditgebern.

Corpay Private Markets, früher bekannt unter dem Namen Alpha Private Markets, veröffentlicht heute die vierte Ausgabe des "Lender Book Report", der sich mit GP-Finanzierung in Private Markets beschäftigt. Während die Nachfrage nach Liquidität auf GP-Ebene steigt bedingt durch längere Fundraising-Zyklen, verzögerte Beendigung der Aktivität und steigende Anforderungen an das GP-Engagement hält der Zugang zu dieser Finanzierungsart nicht Schritt.

Das ist das Fazit der jüngsten Ausgabe des Lender Book Report. Anders als die meisten Recherchen im Fondsfinanzierungssektor, die sich auf Umfragen und das Sentiment im Markt verlassen, basiert die Reihe "Lender Book Report" auf eigenen Daten. In dieser Ausgabe werden Daten von Alpha Match verarbeitet, der Lending Intelligence-Plattform von Corpay Private Markets die über anonymisierte Daten von vor Kurzem durchgeführten GP-Finanztransaktionen die Aktivitäten von mehr als 500 aktiven Kreditgebern nachverfolgt.

Die Daten zeigen eine strukturelle Lücke. Obwohl sich die Anzahl von Kreditgebern für GP-Fazilitäten seit 2024 mehr als verdoppelt hat, konzentrieren sich die meisten von ihnen auf etablierte Manager mit hoher Reichweite und vorhersehbarem Einkommen aus Managementgebühren. Neu hinzukommende Manager und kleinere Plattformen also diejenigen mit dem höchsten Liquiditätsbedarf haben eine viel geringere Auswahl. Zwar ist die Bereitschaft, Kredite für Erstfinanzierungen bereitzustellen bei 71 %, jedoch sinkt diese auf 46 unter Kreditgebern, die im Bereich £1Mio. -£5Mio. tätig sind, wo die meisten neu hinzukommenden Manager üblicherweise anzusiedeln sind.

Die Kreditfazilitäten werden hauptsächlich über den freien Cash Flow abgesichert. Wenn die Kostendeckung stabil ist, verlaufen die Transaktionen reibungslos. Ist dies nicht der Fall, werden die Deals mehr strukturiert, die Auflagen sind strenger oder sie scheitern von vornherein.

"Das Angebot ist gewachsen, aber wo dieses Kapital bereitgestellt wird, ist eine andere Geschichte. Der Zugang hängt ab von der Größe und der Erfolgsgeschichte und das schafft hohe Hürden für die Manager mit dem höchsten Bedarf."

- Edward Beecham, Head of Origination Fund Finance, Corpay Private Markets

Dieser Lender Book Report ist die erste Ausgabe der Reihe, die nach der Akquisition der Alpha Group durch Corpay unter dem Namen Corpay Private Markets herausgegeben wird. Eine vollständige Fassung des Berichts ist hier verfügbar: https://cb.corpay.com/lender-book-report-h1-2026.

Hinweise für den Herausgeber

Über den Lender Book Report:

Der Lender Book Report wird zwei Mal jährlich von Corpay Private Markets herausgegeben. Es ist der einzige Bericht im Fondsfinanzierungsmarkt, der auf eigenen Daten und dem tatsächlichen Verhalten von Kreditgebern basiert und nicht nur auf Umfragen und Recherchen zum Sentiment. Der jüngste Bericht ist die vierte Ausgabe der Reihe.

Über Corpay Private Markets:

Corpay Private Markets (zuvor Alpha Private Markets) bietet eine leistungsstarke Alternative zum traditionellen Bankgeschäft, die auf die komplexen Bedürfnisse von Unternehmen im Private Market zugeschnitten ist. Über unsere engagierten Teams und ausgestattet mit passenden Technologien bieten wir eine Suite von Lösungen für Barmittel und Risikomanagement, die alle nahtlos an einem Ort verwaltet werden. Das umfasst Bankkonten, Kreditbeschaffung, Lösungen für Depots und Verbindungen zu mehreren Banken, begleitet von Experten für Finanzmarktrisiken. Corpay Private Markets gehört zu Corpay, Inc..

Alpha Fund Finance ist unser Spezialist für Fondsfinanzierungen und digitale Maklerdienste. Die Plattform Alpha Match verfolgt die Aktivitäten von mehr als 500 aktiven Kreditgebern für Fondsfinanzierung bezüglich Kreditlinien, NAV-Fazilitäten, GP-Finanzierungen und weiterer Produkte für die Finanzierung von Fonds. So können Manager und Berater einfach den richtigen Partner für die Finanzierung ihrer Vorhaben finden.

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