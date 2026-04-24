Fasoul bringt einen neuen Ansatz für Erhitzungsgeräte nach Deutschland basierend auf einer einfachen Idee:

Ermöglicht die zweimalige Nutzung desselben Sticks

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Dank der innovativen Zwei-Modi-Funktion von Fasoul kann ein Stick, der bereits einmal in Geräten wie dem IQOS ILUMA verwendet wurde, in einem Fasoul-Gerät erneut genutzt werden. So wird sein Nutzwert verlängert, ohne auf ein kontrolliertes Nutzungserlebnis zu verzichten.

Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Nutzungseffizienz, sondern trägt auch dazu bei, die Gesamtkosten des Konsums zu senken und bietet erwachsenen Nutzern damit eine wirtschaftlichere Option.

Zur Unterstützung dieses Konzepts sind Fasoul-Geräte mit zwei speziellen Modi ausgestattet:

16-Züge-Modus für einen neuen Stick

12-Züge-Modus für einen bereits verwendeten Stick

Jeder Modus ist auf den jeweiligen Zustand des Sticks abgestimmt und sorgt so in beiden Nutzungsphasen für eine ausgewogene und konsistente Leistung.

Fasoul hat bereits in Japan eine hohe Marktakzeptanz bewiesen, wo seine Produkte auf Amazon Japan regelmäßig zu den meistverkauften Artikeln zählen.

Nun bringt Fasoul dieselbe Liebe zum Detail und Produktqualität nach Deutschland und bietet Nutzern eine intelligentere und effizientere Möglichkeit, das Beste aus jedem Stick herauszuholen.

Fasoul Deutschland Innovation ConsumerTech Effizienz

Erhältlich bei Amazon

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Contacts:

Ein Wu, pr@globalfasoul.com