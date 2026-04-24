Krypto News heute: RedotPay bringt SUI zu 130 Millionen Händlern und Litecoin stärkt Zahlungsinfrastruktur

Anzeige / Werbung

Die Krypto News nahmen eine scharfe Wendung, als RedotPay eine Partnerschaft mit Sui einging, um SUI und natives USDC-Sui für Zahlungen bei sieben Millionen Nutzern in über 100 Ländern einzuführen. Litecoin hielt sich stabil, nachdem das LitecoinVM-Testnet 230.000 Transaktionen verarbeitet hatte, und der Markt bepreist weiterhin Nutzen über Hype. Der Einstieg, der auf dem Krypto News Ticker die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Pepeto. Eine funktionierende Exchange mit einem Binance-Debüt, das näher rückt, zieht schneller Kapital an als jede andere Runde auf dem Markt in diesem Monat. Über 9,29 Millionen Dollar wurden eingesammelt, während das Team die Plattform geliefert und das Audit bestanden hat, bevor die erste Runde eröffnet wurde. Analysten prognostizieren starke Renditen, weil die Differenz zwischen Presale-Kurs und Eröffnungspreis bei Projekten mit fertiger Handelsplattform historisch die höchste Hebelwirkung entfaltet hat.

RedotPay integriert SUI in Händlerzahlungen, während die Krypto News sich auf Live-Nutzen verschieben

RedotPay, das ein jährliches Zahlungsvolumen von über zehn Milliarden Dollar verarbeitet, integrierte SUI und natives USDC-Sui am 22. April laut Electronic Payments International. Die Zusammenarbeit öffnet Sui-native Assets für über 130 Millionen Händler weltweit. Diese Integration ist ein konkretes Signal dafür, dass Layer-1-Protokolle mit echtem Zahlungsnutzen in diesem Zyklus die Aufmerksamkeit institutioneller Partner gewinnen.

Die Krypto News bestätigen die Rotation. Kapital fließt zu Projekten mit funktionierender Infrastruktur und nicht zu Slide-Decks. Presale-Einstiege mit geprüften Verträgen und einem klaren Rendite-Setup sind der Ort, an dem Käufer sich konzentrieren, sobald Nutzen zum Filter wird.

SUI Kurs bei 0,9667 Dollar, während der RedotPay-Deal und CME-Futures das Setup verändern

Sui (SUI) handelt bei 0,9667 Dollar laut CoinMarketCap, ein Plus von zwei Prozent, nachdem RedotPay SUI in sein 130-Millionen-Händler-Netzwerk aufgenommen hat. Die CME Group führt am 4. Mai bar abgerechnete SUI-Futures ein und fügt damit einen regulierten Absicherungsplatz hinzu. Der Support liegt bei 0,94 Dollar, der Widerstand bei 1,05 Dollar.

21Shares, Grayscale und Canary Capital betreiben Spot-SUI-ETFs, und die wöchentlichen Nettozuflüsse erreichten 2,2 Millionen Dollar laut CoinShares. Ein Anstieg auf 1,50 Dollar ist 55 Prozent über Monate, eine solide Layer-1-Rendite, während die Krypto News zeigen, dass Frühphasen-Runden mit geprüfter Infrastruktur der Ort sind, an dem die stärksten Ergebnisse in vergangenen Zyklen entstanden sind.

Litecoin (LTC) Kurs bei 55,97 Dollar, während das LitecoinVM-Testnet 230.000 Transaktionen erreicht und Coinbase LTC als Sicherheit aufnimmt

Litecoin (LTC) handelt bei 55,97 Dollar laut CoinMarketCap, ein Plus von 1,77 Prozent, nachdem das LitecoinVM-Testnet 230.000 Transaktionen aus 41.000 Wallets verarbeitet hat. Am 20. April nahm Coinbase LTC in sein britisches Kreditbesicherungsprogramm auf. Der Support liegt bei 53 Dollar, der Widerstand bei 60 Dollar.

Die SEC und CFTC klassifizierten LTC im März 2026 als digitales Handelsgut, und Spot-LTC-ETFs verzeichneten im Januar frische Zuflüsse. Ein Anstieg auf 80 Dollar bringt 43 Prozent über Monate, aber ein einzelnes Binance-Debüt aus einem Presale lässt diese Rendite langsam aussehen.

Warum Pepeto mit funktionierender Exchange und SolidProof-Audit den Presale-Markt anführt

Was Pepeto unterscheidet, ist einfach. 9,29 Millionen Dollar flossen während einer vorsichtigen Marktphase ein, weil die Rendite-Rechnung direkt nachvollziehbar ist. SolidProof hat den gesamten Code einer unabhängigen Prüfung unterzogen und jede Zeile des Smart Contracts bestätigt, noch bevor Anleger in der ersten Runde zugreifen konnten.

Der Pepe-Mitgründer, der das Original auf elf Milliarden Dollar gebracht hat, hat diese Exchange aufgebaut, und Analysten sehen starkes Potenzial vom Binance-Debüt, weil der Spread zwischen Presale-Preis und Eröffnungstag der Ort ist, an dem die Rendite entsteht. Das Staking baut Positionen täglich aus und gibt frühen Haltern einen wachsenden Vorteil.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, die Bridge leitet Tokens über ETH, BNB und SOL ohne Gas weiter, und der Vertragsscanner markiert Betrug, bevor Kapital ihn berührt. Ein einziges Binance-Debüt kann ein ganzes Jahr an SUI- oder LTC-Gewinnen übertreffen, weil Projekte mit laufender Handelsplattform und abgeschlossenem Audit historisch die stärksten Ergebnisse am Tag des Listings erzielt haben.

Wer Kursgewinne länger als ein Jahr hält, nimmt diese unter den richtigen steuerlichen Voraussetzungen ohne Abgaben mit, ein Vorteil, den viele Anleger erst nach dem Einstieg entdecken.

Fazit

Die Krypto News zeigen in eine Richtung. Live-Nutzen gewinnt. RedotPay öffnete SUI für ein 130-Millionen-Händler-Netzwerk, Coinbase akzeptierte Litecoin als Kreditbesicherung in Großbritannien, und Strategy stapelte Bitcoin über 815.000 BTC. Aber das Setup rund um Pepeto ist das, was passiert, wenn ein erfahrener Builder Meme-Energie mit echten Handelstools in Produktion verbindet. Litecoin bei 55,97 Dollar bestätigte, dass Zahlungsnutzen real ist, und SUI bei 0,9667 Dollar bestätigte, dass institutionelle Anbindungen zählen. Käufer, die LTC bei 0,20 Dollar aufsammelten, verwandelten 1.000 Dollar in 280.000 Dollar, weil sie ein live Protokoll zu frühem Preis erkannten und kauften. Die Krypto News zeigen die gleiche Blaupause bei Pepeto, eine verifizierte Exchange, ein SolidProof-Audit und ein Binance-Debüt zum Presale-Preis. Das ist die Formel, die LTC von 0,20 Dollar auf 55 Dollar bewegt hat, und wie viele Projekte am Anfang genau dieses Profil hatten, bevor sie Millionäre hervorbrachten, sollte jeder Anleger für sich beantworten. Das Risiko ist nicht der Einstieg, sondern das Zögern. Das Orderbuch dreht nicht zurück, und derselbe Einstiegspreis erscheint nie zweimal. Die Runde schließt in Tagen, das Debüt folgt, und die Käufer, die bereits drin sind, sind diejenigen, die am Eröffnungstag einsammeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Einstiege stechen in den Krypto News nach dem RedotPay-SUI-Deal hervor?

Pepeto sticht in den Krypto News hervor mit 9,29 Millionen Dollar Zuflüssen, einem SolidProof-Audit und einem Binance-Listing, das näher rückt, während RedotPays Sui-Deal signalisiert, dass Zahlungsnutzen diesen Zyklus anführt.

Ist Litecoin bei 55,97 Dollar ein stärkerer Einstieg als Pepeto im Presale?

Litecoin zielt auf 80 Dollar für 43 Prozent Gewinn durch LitecoinVM und ETF-Zuflüsse. Pepeto befindet sich im Presale vor dem Listing, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass Projekte mit laufender Handelsplattform und abgeschlossenem Audit in vergangenen Bullenmärkten die Renditen geliefert haben, die ein einzelnes Listing-Event produzieren kann.