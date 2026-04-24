NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, und INTAGE HOLDINGS Inc. (nachstehend "INTAGE HD"), ein führendes Marktforschungsunternehmen in Japan, haben heute eine Vertriebspartnerschaft bekannt gegeben, die den Zugang zu Einzelhandelsdaten und -analysen zwischen Japan und den internationalen Märkten erweitern soll.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bündeln NIQ und INTAGE HD ihre komplementären Stärken: die umfassenden lokalen Einzelhandelsdaten und Erkenntnisse von INTAGE HD zum japanischen Binnenmarkt sowie die globalen und regionalen Paneldaten und Erkenntnisse von NIQ zu verschiedenen internationalen Märkten. Dadurch werden Vergleiche erleichtert und ein besseres Verständnis der Marktentwicklung und -trends über Länder und Regionen hinweg ermöglicht.

Diese Zusammenarbeit erweitert die Fähigkeit beider Unternehmen, ihren Kunden konsistentere und besser vergleichbare Erkenntnisse zu liefern, und hilft ihnen, Wachstumschancen in verschiedenen Märkten zu erschließen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten Kunden weltweit Zugang zu den landesweiten Einzelhandelsdaten von INTAGE HD in Japan (SRI+ und SRI+EC), um Markteintritt und Expansion zu unterstützen. Das NIQ-Netzwerk erleichtert den Zugang zu Daten und Erkenntnissen zum japanischen Markt. Zugleich erhalten Kunden in Japan Zugriff auf die globalen Retail Measurement Services (RMS) von NIQ, die mehr als hundert Länder und Regionen abdecken und das internationale Wachstum unterstützen.

"Kunden erwarten heute ein umfassendes und ganzheitliches Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern in verschiedenen Märkten", so Chang Park, Managing Director, Northeast Asia Cluster, NIQ. "Unsere Kooperation mit INTAGE HD verbessert unsere Fähigkeit, The Full View bereitzustellen, indem wir lokale Expertise und globale Reichweite bündeln und unseren Kunden dabei helfen, neue Chancen wahrzunehmen und Wachstum voranzutreiben."

Diese Partnerschaft greift eine zentrale Herausforderung auf die begrenzte Vergleichbarkeit zwischen Japan und anderen Märkten -, indem lokale und globale Daten besser miteinander verknüpft werden.

Ganz gleich, ob sie nach Japan expandieren oder auf internationalen Märkten wachsen unsere Kunden profitieren von einem ganzheitlicheren Blick auf ihre Unternehmensleistung.

"Japan ist ein komplexer und einzigartiger Markt. Und um Wachstum zu erzielen, sind sowohl ein fundiertes Verständnis des lokalen Marktes als auch eine globale Perspektive unverzichtbar", erklärt Yoshiya Nishi, CEO bei INTAGE HOLDINGS Inc. "Durch diese Kooperation werden wir die Stärken beider Unternehmen kombinieren, um zuverlässigere, besser umsetzbare Erkenntnisse über den japanischen und den globalen Markt bereitzustellen und so die Entscheidungsfindung und das Wachstum unserer Kunden nachhaltig zu unterstützen."

Die Zusammenarbeit bekräftigt das gemeinsame Engagement von NIQ und INTAGE HD, Kunden dabei zu unterstützen, in den immer stärker vernetzten Märkten mit mehr Transparenz und Sicherheit zu agieren.

Über INTAGE HOLDINGS Inc.

Die 1960 gegründete INTAGE Group ist ein führendes Marktforschungsunternehmen und rangiert in Asien auf Platz 1*. Mit dem Anspruch "Know today, Power tomorrow" nutzen wir riesige Datenmengen aus Japans größtem Verbraucherpanel (SCI) und Einzelhandelspanel (SRI+), um die Entscheidungsfindung in zahlreichen Branchen durch Daten und Technologie zu unterstützen. In den zurückliegenden Jahren haben wir unsere Unterstützung für die digitale Transformation (DX) durch die Nutzung von Daten verstärkt und den Ausbau unserer globalen Aktivitäten vor allem in Asien beschleunigt. So haben wir einen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft geleistet.

Basierend auf der ESOMAR-Rangliste der weltweit 50 führenden Marktforschungsunternehmen 2025 (gemessen am konsolidierten Nettoumsatz der Gruppe).

Über die INTAGE Group

(TSE Prime Market-Aktiencode: 4326)

Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 hat die INTAGE Group eine große Bandbreite an Daten erhoben, aufbereitet und analysiert und dabei einzigartige Erkenntnisse gewonnen, um ihren Kunden wertvolle Informationen bereitzustellen und sie bei ihren Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Als Partner unserer Kunden arbeiten wir eng mit ihnen zusammen und beantworten ihre Fragen. Wir kombinieren dabei Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten mit technologischen Lösungen, um sie bei ihrem nächsten strategischen Schritt zu begleiten.

ÜBER NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende und fundierte Sicht auf das Kaufverhalten von Verbrauchern ermöglicht und neue Wachstumschancen erschließt. Durch die Kombination einer weltweit einzigartigen Datenabdeckung und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsanalysen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern deckt NIQ etwa 82 der Weltbevölkerung und globale Konsumausgaben in Höhe von über 7,4 Billionen US-Dollar ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, erweiterten Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen stellt NIQ "The Full View" bereit und unterstützt damit Marken und Einzelhändler dabei, die Kaufentscheidungen und Kaufmotive der Verbraucher zu verstehen und die nächsten Schritte zu planen.

Weitere Informationen unter www.niq.com.

NIQ-GENERAL

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