Andersen Global startet seine Tätigkeit in Kamerun, nachdem Phoenix Advisory als Mitgliedsunternehmen beigetreten ist und die Marke Andersen übernommen hat.

Andersen in Kamerun ist eine Boutique-Beratungsgesellschaft, die Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen strategische, unternehmensbezogene, finanzielle und operative Beratungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen wurde von Fachleuten mit Erfahrung in großen internationalen Organisationen gegründet und verbindet fundierte Kenntnisse der lokalen und subregionalen (CEMAC) wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen mit einem sehr individuellen Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, für die Kunden praktische und messbare Ergebnisse zu erzielen.

"Die Übernahme der Marke Andersen spiegelt unser Engagement wider, gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen und auf ihre immer komplexer werdenden Bedürfnisse einzugehen", sagte Managing Partner Albert Désiré Zang. "Wir sind davon überzeugt, dass langfristiger Erfolg auf Vertrauen, Qualität und beständigem Support beruht. Durch den Beitritt als Mitgliedsunternehmen können wir noch besser durchdachte, nachhaltige Lösungen anbieten und dabei stets eng an den Zielen unserer Kunden ausgerichtet bleiben."

"Andersen in Kamerun erweitert unsere Präsenz in Zentralafrika und untermauert unsere Strategie, starke, lokal verankerte Unternehmen aufzubauen", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Albert und sein Team haben bewiesen, dass sie sich in komplexen Umfeldern sicher zurechtfinden und dabei stets die Prioritäten der Kunden im Blick behalten, wodurch sie Unternehmen in Kamerun und darüber hinaus unterstützen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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