Die neue Plattform für Geschäftsabläufe hilft Unternehmen dabei, Ziele in eine abgestimmte Umsetzung zu verwandeln ohne manuelle Koordination, die Teams ausbremst.

Brev, die KI-native Schnittstelle zwischen Unternehmenszielen und Arbeitsabläufen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 3,3 Millionen US-Dollar in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde unter der Führung von Resolute Ventures und unter Beteiligung von shuckerVC, Duro VC, Gaingels und FOG Ventures eingesammelt hat. Das Unternehmen wird die Mittel nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, Integrationen zu vertiefen und sein Entwicklerteam zu vergrößern, da die Nachfrage nach Software steigt, die Führungskräften Echtzeit-Einblick in die Umsetzung unternehmensweit bietet.

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Da KI die Kosten der Umsetzung senkt, verlagert sich der Engpass von der Ausführung der Arbeit hin zur Entscheidung, was am wichtigsten ist worauf man sich konzentrieren soll, wie man aufeinander abgestimmt bleibt und wohin man das Unternehmen lenken soll.

Unternehmen verfügen bereits über Systeme für Kunden, Finanzen, Mitarbeiter und Aufgaben. Was ihnen noch fehlt, ist ein System zur Erfassung der Umsetzung: eines, das versteht, wozu sich das Unternehmen verpflichtet hat, wer dafür verantwortlich ist, was in den Teams geschieht, wo die Umsetzung ins Stocken gerät und was jetzt Aufmerksamkeit erfordert. Brev wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen indem es die Unternehmensziele mit der täglichen Arbeit der Teams verknüpft.

Seit seiner Gründung 2025 hat Brev mit Führungskräften aus dem operativen Bereich bei Unternehmen wie Flex, Patlytics, Unified und RecordPoint zusammengearbeitet. Das Unternehmen hat kürzlich auch ein Self-Service-Produkt unter brev.io eingeführt, dessen Preise sich nach der Systemnutzung und nicht nach der Anzahl der Lizenzen richten.

"Der Aufbau unserer operativen Kadenz war eine unserer obersten Prioritäten in diesem Jahr", sagte Brett Hooker, COO von RecordPoint. "Brev bietet uns einen Echtzeit-Überblick über die Leistung und hilft dabei, die Vorgänge im gesamten Unternehmen mit unseren kritischen Zielen zu verknüpfen. Anstatt Updates zu jagen und den Kontext manuell zusammenzuflicken, hat unser Führungsteam ein viel klareres Bild davon, wo der Stand der Dinge ist und wo Aufmerksamkeit erforderlich ist."

"Die meisten KI-Systeme arbeiten heute isoliert an der Ausführung. Ohne Ihre Ziele, Kennzahlen und den aktuellen Fortschritt im Kontextfenster haben Sie Bewegung ohne Ausrichtung", sagte Chris Pitchford, CEO und Mitbegründer von Brev.

"Da KI die Ausführungsgeschwindigkeit beschleunigt, werden Koordination, Ausrichtung und Entscheidungsfindung zu den eigentlichen Engpässen. Brev baut die fehlende operative Ebene auf, die moderne Unternehmen benötigen", sagte Raanan Bar-Cohen, Mitbegründer von Resolute Ventures.

"Es geht hier nicht darum, ein weiteres Dashboard zu entwickeln", sagte Vic Hu, CTO und Mitbegründer von Brev. "Die Herausforderung besteht darin, strukturierte Systemdaten und unstrukturierten Geschäftskontext in ein Echtzeit-Verständnis der Unternehmensabläufe umzuwandeln."

Die neue Finanzierung wird die Pläne des Unternehmens unterstützen, sich von der Transparenz und Koordination der Ausführung hin zu einer Software zu entwickeln, die die Ausführung zunehmend selbst vorantreibt.

Über Brev

Brev ist die KI-native Ebene zwischen Geschäftszielen und der täglichen Arbeit. Das Unternehmen hilft Firmen dabei, Ziele, Überprüfungen und Arbeitsrhythmen zu steuern, indem es kontinuierlich den Fortschritt verfolgt, Risiken aufzeigt und die Umsetzung team- und systemübergreifend auf dem neuesten Stand hält. Brev wurde von Chris Pitchford und Vic Hu gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, sowie Niederlassungen in Seattle, Washington, und Toronto, Kanada.

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