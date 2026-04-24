Ein unscheinbarer Discounter aus dem Norden überrascht mit starken Zahlen, hoher Profitabilität und einer glänzenden Dividendenpolitik. Investoren sollten nicht nur aufhorchen, sondern ganz genau hinschauen. Das norwegische Unternehmen Europris ist der führende "Discount Variety Retailer" des Landes und tief im Alltag der Konsumenten verankert. Mit über 280 Filialen und nahezu vollständiger Markenbekanntheit dominiert der Konzern seinen Heimatmarkt. Das Geschäftsmodell bewegt sich geschickt zwischen Supermarkt (ohne Frisch-und Tiefkühlkost), Drogeriemarkt, Baumarkt und Kaufhaus. Herzstück ist das sogenannte "Schatzsuche"-Prinzip: Kunden kommen für Alltagsprodukte, greifen aber zusätzlich …Den vollständigen Artikel lesen
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