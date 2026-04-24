DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. April

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise März Kernverbraucherpreise ex Nahrung PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 87,5 zuvor: 89,0 *** 10:00 DE/Bayer AG, HV *** 10:00 DE/Merck KGaA, HV 10:00 DE/Grenke AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 85,5 zuvor: 86,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,6 zuvor: 86,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 85,3 zuvor: 86,0 *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April PROGNOSE: 48,6 1. Umfrage: 47,6 zuvor: 53,3 ===

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April 24, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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