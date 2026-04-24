DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WERO - Fünf Monate nach dem offiziellen Start im Onlinehandel kommt der neue europäische Bezahldienst Wero nur schleppend voran. Bisher haben erst wenige große Onlineshops angekündigt, Wero als Bezahlmethode einzuführen. Dies ergab eine Umfrage des Handelsblatts. Als einziger der zehn größten Onlinehändler in Deutschland avisiert Media-Markt-Saturn die Wero-Anbindung. Branchenexperten verweisen darauf, dass es bereits etliche Bezahlmethoden im E-Commerce gebe. Der US-Bezahldienst Paypal ist Marktführer in Deutschland. (Handelsblatt)

HEIZKOSTEN - Der Chef des Energie-Vergleichsportals Verivox, Daniel Puschmann, warnt angesichts steigender Gaspreise durch den anhaltenden Iran-Konflikt vor deutlich steigenden Heiz- und Stromkosten für die deutschen Haushalte. "Wir stehen eher am Anfang höherer Preise bei Gas als am Ende der Entwicklung", sagte Puschmann der Augsburger Allgemeinen. "Je länger aber der Konflikt andauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die höheren Beschaffungspreise für Erdgas auch in höheren Endkundenpreisen niederschlagen", erklärte er. "Gas ist so teuer wie seit März 2023 nicht mehr", sagte der Verivox-Chef. "Wer neu abschließt, muss derzeit im Schnitt 11 Cent pro Kilowattstunde Gas zahlen", erklärte Puschmann. "Damit sind wir nahe an den 12 Cent der Gaspreis-Bremse, welche die Ampel-Regierung nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs festgelegt hat." Die hohen Gaspreise wirkten zeitversetzt auch auf die Strompreise. "Kostensteigerungen von 10 Prozent pro Haushalt sind möglich", sagte Puschmann. (Augsburger Allgemeine)

PANAMAKANAL - Die Gebühren für die verkehrsreichsten Schifffahrtswege im Panamakanal haben ein Rekordhoch erreicht. Die täglichen Auktionen für Transitwege in der Wasserstraße haben im Vergleich zum Niveau vor dem Iran-Krieg fünfmal so viele Gebote angezogen, wobei die Preise für die am häufigsten genutzten Panamax-Schleusen laut Daten von Argus Media durchschnittlich bei 837.500 US-Dollar lagen. Der Anstieg der Transporte von US-Öl und Kraftstoff durch den Kanal, der die kürzeste Route zwischen der Golfküste und Asien darstellt, hat laut der Datenanalysefirma Kpler dazu geführt, dass die Wartezeiten für Rohöltanker, die die panamaische Wasserstraße passieren wollen, auf 4,25 Tage angestiegen sind - ein Sechs-Wochen-Hoch. (Financial Times)

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April 24, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

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