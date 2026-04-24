DJ MÄRKTE ASIEN/Ölpreisanstieg belastet Börsen

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien bewegen sich am Freitag überwiegend in negativem Terrain. Der andauernde Iran-Krieg dämpft die Kauflaune, wobei sich Anleger vor allem von den zuletzt gut gelaufenen Technologiewerten trennen. Gelindert wird der Verkaufsdruck von der Nachricht, dass Israel und der Libanon ihren Waffenstillstand um drei Wochen verlängert haben. Allerdings haben die USA und der Iran ihre Friedensverhandlungen noch nicht wieder aufgenommen, und die Straße von Hormus, ein wichtiger Seehandels- und Öltransportweg, ist noch immer geschlossen, was die Ölpreise nach oben treibt. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt aktuell um 0,9 Prozent auf 105,98 Dollar.

Die japanische Börse liegt entgegen der regionalen Tendenz leicht im Plus. Der Topix gewinnt 0,1 Prozent. Die japanischen Verbraucherpreise sind im März in der Kernrate im von Ökonomen erwarteten Rahmen gestiegen. Im Vergleich zum Februar hat sich die Kernteuerung etwas beschleunigt, bedingt durch den deutlich gestiegenen Ölpreis, allerdings lag der Anstieg mit 1,8 Prozent noch unter dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent. Das liefert der BoJ Argumente, die Geldpolitik über kurz oder lang zu straffen, wie Abhijit Surya, Volkswirt bei Capital Economics, meint. Angesichts der politischen Unsicherheit wird allerdings weithin erwartet, dass die japanische Zentralbank bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen zunächst noch unverändert lässt. Gesucht sind in Japan Chipaktien, nachdem Intel am Vorabend in den USA beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben hat. Lasertec steigen um 4,3 und Advantest um 3,2 Prozent.

In Seoul sinkt der Kospi um 0,4 Prozent. Indexschwergewicht Samsung Electronics fällt um 2,6 Prozent. SK Hynix verlieren im Zuge von Gewinnmitnahmen 1,6 Prozent. An der Börse in Schanghai gibt der Composite-Index um 0,6 Prozent nach. In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,2 Prozent. Der australische Aktienmarkt liegt 0,3 Prozent im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.768,20 -0,3 +0,6 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.904,65 +0,1 +9,2 08:00 Kospi (Seoul) 6.452,32 -0,4 +53,0 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.862,61 -0,2 +0,9 10:00 Shanghai-Composite 4.069,37 -0,6 +2,5 09:00 Straits-Times (Singapur) 4.912,14 -0,7 +5,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.152,85 -3,1 -17,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.722,31 +0,0 +2,6 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1678 -0,0 1,1683 1,1702 -0,6 EUR/JPY 186,56 -0,0 186,58 186,84 +1,4 EUR/GBP 0,8675 0,0 0,8675 0,8673 -0,5 USD/JPY 159,72 +0,0 159,71 159,66 +2,0 USD/KRW 1.481,79 +0,0 1.481,28 1.482,01 +2,9 USD/CNY 6,8360 +0,2 6,8260 6,8325 -2,3 USD/CNH 6,8373 +0,0 6,8343 6,8345 -2,0 USD/HKD 7,8348 +0,0 7,8321 7,8322 +0,7 AUD/USD 0,7121 -0,1 0,7128 0,7150 +6,7 NZD/USD 0,5849 -0,1 0,5852 0,5884 +1,6 BTC/USD 77.647,05 -0,4 77.921,00 78.155,69 -11,5 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 96,49 +0,7 0,64 95,85 Brent/ICE 105,98 +0,9 0,91 105,07 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.665,16 -0,6 -27,53 4.692,69 Silber 74,79 -0,8 -0,64 75,43 Platin 1.985,97 -1,0 -20,08 2.006,05 Angaben ohne Gewähr ===

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April 24, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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