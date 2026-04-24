Bitcoin News: Fünf grüne ETF-Tage hintereinander - was Anleger jetzt wissen müssen

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Die Bitcoin News dieser Woche stehen im Zeichen einer klaren institutionellen Wende am Kryptomarkt. Bitcoin-Spot-ETFs haben den fünften Zufluss-Tag in Folge verzeichnet, und die Summen sprechen eine deutliche Sprache über die Richtung des Kapitals. BlackRock führt die Käufe an und setzt damit ein Signal, das weit über den Bitcoin-Markt hinaus wirkt. Der Bitcoin-Kurs hält sich bei rund 78.898 Dollar nach einem soliden Wochengewinn, der das Vertrauen der Anleger stärkt. Parallel dazu verzeichnen Ethereum-ETFs den achten grünen Tag in Folge und bestätigen das Muster koordinierter institutioneller Zuflüsse. Diese synchronen Bewegungen haben in früheren Zyklen jeden bedeutenden Bullenmarkt eingeleitet. Gleichzeitig richten erfahrene Anleger den Blick auf Projekte im Frühstadium, deren Bewertung noch keinen Marktpreis kennt. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Bitcoin News ein und zeigt, wo sich neben den großen Indexprodukten das nächste Chancenfenster für aufmerksame Anleger öffnet. Wer die Signale der letzten Handelstage richtig liest, positioniert sich vor der breiten Masse und nutzt das Zeitfenster.

Bitcoin News: Spot-ETFs ziehen 238 Millionen Dollar an einem Tag an und BlackRock dominiert die Zuflüsse

The Market Periodical meldete am 20. April Spot-Krypto-ETF-Zuflüsse von insgesamt 313,77 Millionen Dollar an einem einzigen Handelstag. Bitcoin-Fonds absorbierten davon 238,37 Millionen Dollar in einer Session und übertrafen damit die Erwartungen vieler Marktbeobachter. BlackRocks IBIT führte die Zuflüsse mit 256 Millionen Dollar an und hält mittlerweile 802.860 BTC über alle Kategorien hinweg. Ether-Fonds fügten parallel 67,77 Millionen Dollar hinzu, wobei BlackRocks ETHA allein 76 Millionen Dollar des Ether-Volumens erfasste. Diese Zahlen zeigen eine klare Dominanz eines einzelnen Vermögensverwalters im gesamten ETF-Segment.

Der Polymarket-Kontrakt auf einen BTC-Kurs über 80.000 Dollar bis Monatsende sprang auf 60,5 Prozent, wie CryptoBriefing berichtete. Noch am Vortag lag dieser Wert bei lediglich 44 Prozent, was die Geschwindigkeit des Stimmungswandels unterstreicht. Acht grüne Tage bei Ether-Fonds und fünf bei Bitcoin-Fonds zeigen ein koordiniertes Kaufmuster, das in vergangenen Zyklen jeden großen Aufwärtstrend begleitet hat. Bitcoin handelt bei 78.898 Dollar nach einem täglichen Gewinn von 2,7 Prozent laut CoinMarketCap. Die Dynamik der Zuflüsse deutet darauf hin, dass institutionelle Akteure ihre Allokationen aktiv erhöhen.

BTC liegt derzeit 40 Prozent unter seinem Allzeithoch von 128.198 Dollar aus dem Oktober 2025, und eine vollständige Erholung liefert damit einen Faktor von 1,7. Standard Chartered modelliert 200.000 Dollar bis zum Zyklusende bei anhaltenden Zuflüssen. Ethereum hält sich bei 2.400 Dollar mit einem täglichen Plus von 2,2 Prozent und liegt 53 Prozent unter dem eigenen Rekord von 4.953 Dollar. Beide Werte bewegen sich damit innerhalb der Renditekorridore etablierter Large Caps, was die Gewinne auf bekannte und vorhersehbare Bandbreiten begrenzt. Für Anleger, die über diese Korridore hinausdenken, beginnt die eigentliche Suche bei Projekten, deren Einstiegspreis noch vor dem ersten Handelstag feststeht. Genau dort entsteht der Abstand zwischen Kauf und Börsenkurs, den ein bereits bewerteter Token nicht mehr bieten kann.

Pepeto im Presale: Geprüfter Code und eine bestätigte Börsennotierung als Fundament

Die Rotation aus Large Caps in Frühphasen-Token folgt einem Muster, das sich in jedem Zyklus mit bemerkenswerter Zuverlässigkeit wiederholt. Wenn institutionelles Kapital die großen Namen stabilisiert und die Kurse in vorhersehbare Renditekorridore drückt, fließt ein Teil der Gewinne in Projekte, die noch vor dem ersten Handelstag stehen. Genau in dieser Phase befindet sich Pepeto, das Projekt, das diese Dynamik mit einer klaren Infrastruktur und bereits funktionierenden Produkten verbindet.

Bevor der erste öffentliche Dollar in den Presale floss, hat SolidProof den gesamten Code einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und jede einzelne Zeile des Smart Contracts verifiziert. Diese unabhängige Prüfung fand statt, bevor die Presale-Phase für Anleger geöffnet wurde, und gibt jedem Käufer die Gewissheit, dass der technische Unterbau den höchsten Branchenstandards entspricht. Bislang sind 9,29 Millionen Dollar in die Runde geflossen, und eine bestätigte Binance-Listung steht unmittelbar bevor.

Zwei Produkte laufen bereits live auf der offiziellen Pepeto-Website. PepetoSwap verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana als Cross-Chain-Bridge ohne jegliche Transaktionsgebühren und ermöglicht den Transfer von Vermögenswerten zwischen den drei größten Netzwerken. PepetoAI prüft jeden Smart Contract auf versteckte Gebühren und manipulierte Strukturen, bevor sich eine Wallet überhaupt verbindet. Riskante Verträge werden in einer klaren Auswertung markiert, sodass der Anleger vor dem Kauf eine fundierte Entscheidung treffen kann. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe arbeitet gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Manager am Börsenstart und bringt die Erfahrung aus dem erfolgreichsten Memecoin-Launch der Geschichte mit.

Presale-Projekte mit einer funktionierenden Exchange-Infrastruktur und geprüftem Code haben in früheren Zyklen die stärksten Renditen erzielt, weil der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsenkurs am größten war. Das Zeitfenster vor einer bestätigten Börsennotierung war dabei stets die Phase, in der sich die entscheidende Differenz aufbaute. Wer den steuerlichen Vorteil der Haltefrist nutzt und seine Position ein Jahr hält, kann die erzielten Gewinne anschließend steuerfrei realisieren.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche bestätigen, dass institutionelles Kapital mit Überzeugung zurückgekehrt ist, und Pepeto verbindet diese Marktlage mit einem Einstieg, den kein Large Cap bieten kann. Bitcoin bei 78.898 Dollar und Ethereum bei 2.400 Dollar bewegen sich innerhalb bekannter Renditekorridore, die für große Marktkapitalisierungen typisch sind. Ein Presale-Projekt mit geprüftem Code und bestätigter Börsennotierung liefert den Abstand, den etablierte Token nicht mehr hergeben. Solana handelte 2020 nahe 0,22 Dollar, und die Wallets, die vor den ETFs einstiegen, machten aus kleinen Positionen Vermögen. Das Presale-Fenster bei Pepeto kann jederzeit schließen, und der Einstiegspreis kehrt danach nicht zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News dieser Woche?

Bitcoin-Spot-ETFs haben den fünften grünen Tag in Folge verzeichnet, mit 238,37 Millionen Dollar an Zuflüssen am 20. April. BlackRocks IBIT führte mit 256 Millionen Dollar, und der Polymarket-Kontrakt auf BTC über 80.000 Dollar stieg auf 60,5 Prozent.

Warum zieht der Pepeto-Presale vor der Binance-Listung Kapital an?

Pepeto zieht Kapital an, weil 9,29 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind und eine bestätigte Binance-Listung bevorsteht. Zwei funktionierende Produkte laufen auf der offiziellen Pepeto-Website, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft.