Berlin (ots) -Stimmen überlagern sich, Schritte beschleunigen, ein letzter Blick fällt auf die Abflugtafel. Flüchtige Momente im Flughafenalltag wurden am Donnerstag, den 23. April 2026, zum Setting der ABOUT YOU Fashion Holidays im historischen Flughafen Tempelhof in Berlin.Mittendrin: Victoria Swarovski, Lena Gercke, Chryssanthi Kavazi, Tom Beck, Caro Daur, Bruce Darnell, Rebecca Mir, Annemarie Carpendale, Jorge González, Jan Köppen, Jasmin Wagner, Marina Hoermanseder und Jochen Schropp, unter mehr als 1.500 Gäst*innen aus Mode, Entertainment, Social Media und der Industrie.Auch Content Creator*innen wie Romina Palm, Sophia Thiel, Millane Al Masoud, Theo Carow, Nadine Breaty, Nele Ludowig, Josephine Joseph, Lisa Walser, Helge Mark, Lotta Stichler und Thomas Chu bewegten sich durch die Szenerie."Unsere Gäst*innen wurden Teil einer ABOUT YOU Fashion Show, die nicht linear und reduziert erzählt wird, sondern als gemeinsame Reise", sagt Julian Jansen, VP Marketing Innovation bei ABOUT YOU. "Der Flughafen steht für Aufbruch und Bewegung im Kontrast zu den festen Strukturen von Saisons und Kollektionen. Was hier entstand, lässt klassische Modenschauen hinter sich. Es ist bislang das größte Entertainment-Highlight von ABOUT YOU, inspiriert vom Chaos, Charme und der Coolness der Urlaubssaison. Fashion passiert nicht nur auf dem Runway, sondern überall."THE TRIP YOU NEVER KNEW YOU NEEDEDDrehkreuz der ABOUT YOU Fashion Holidays waren acht Brand Shows, jede erzählte ihr eigenes Narrativ von Mode, Fernweh und Aufbruch. Vertraute Flughafenszenarien trafen auf unerwartete Wendungen und ließen die Dramaturgie einer Reise entstehen.Die internationalen Marken adidas, Nike, Tommy Jeans, LSCN by Lascana und LeGer by Lena Gercke präsentierten ihre Kollektionen, ergänzt durch zwei Celebrity Collections by ABOUT YOU: KAVAZI von Chryssanthi Kavazi sowie ORIMEI by Victoria Swarovski, die nächste Woche exklusiv bei ABOUT YOU launcht. Mit Eurowings richtete in dieser Saison auch ein Partner aus der Reisebranche eine Brand Show aus und setzte seine Expertise zum unkomplizierten Reisen in Szene.Ihre Inszenierungen folgten keiner festen Route, sondern einer Multi-Stopp-Reise von Jamaica über Mykonos bis nach Los Angeles. Unterschiedliche Reisegruppen, vom Influencer Brand Trip über Dance Crews und Music Artists bis hin zur First Class Experience, griffen bekannte Reisebilder auf und brachen sie immer wieder neu. Jede Szene war von Mode geprägt.Für Orientierung sorgten zwei Reisebegleiter, die als Co-Hosts durch den Abend führten. Um sie herum entstand eine Flughafenwelt, komplettiert durch Piloten, Cabin Crew und Ground Staff, die Struktur und Leichtigkeit in die Hektik der Reisen brachten.ON A GUEST JOURNEYSchon beim Check-in in der Departure Hall verdichtete sich die Atmosphäre. Stimmen, Bewegung, erste Begegnungen. Von dort aus führte die Reise weiter durch die geschäftige Duty Free Area und stilvolle Airport Lounge, immer in Bewegung und erfüllt von Vorfreude.Dort wurde der Flughafen zur Erlebnisfläche. Marken wie u. a. Doppio Passo, Michael Kors, LoveMyCosmetic.de, Chupa Chups und Hermes setzten eigene Akzente und schufen Erinnerungen zwischen Ankommen und Aufbruch. Die besondere Stimmung kurz vor dem Boarding war spürbar.Nach seiner letzten Brand Show lud Tommy Jeans zur After-Hours-Party ins Lost Terminal. In den weitläufigen, reduzierten Räumen des stillgelegten Flughafens entstand eine Atmosphäre gespannter Erwartung, typisch für die Ferienzeit. Gepäckbänder wurden zu DJ-Sets, Lichter flackerten, die Passkontrolle wurde zur Bar, Beats setzten ein und begleiteten den Blick über das Tempelhofer Feld. Zwischen müheloser Rhythmik und Off-Duty-Glamour wurde die Schnelligkeit des Flughafens zur Freiheit des Nachtlebens.THE TRAVEL CONTINUES ONLINEDoch die ABOUT YOU Fashion Holidays endeten nicht am Tempelhofer Feld. Über Social Media und den Online-Fashion-Store von ABOUT YOU verlängert sich das Erlebnis über eine Woche hinweg, begleitet von der Kampagne "ABOUT YOU Fashion Deals" und mit einer Reichweite von Millionen von Kund*innen.ÜBER DIE ABOUT YOU GROUPDie ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in verschiedene strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 13 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit rund 750.000 Artikeln von nahezu 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Rund 350 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. Die jüngste Tochtergesellschaft der ABOUT YOU Group, SCAYLE Payments GmbH, ergänzt das Angebot der Gruppe im Bereich Zahlungsdienstleistungen. SCAYLE Payments ermöglicht eine nahtlose Integration moderner Zahlungslösungen und trägt zur Skalierung der digitalen Geschäftsmodelle der Firmenkunden bei. Seit 2025 ist ABOUT YOU eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zalando SE. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.dePressekontakt:presse@aboutyou.comOriginal-Content von: ABOUT YOU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120752/6261653