© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Erst sorgte beim Autovermieter Avis Budget ein Short Squeeze für Aufsehen, jetzt ist das Papier ebenso spektakulär gecrasht, wie es zu vor gestiegen ist. Avis Budget mit folgenschwerer Kursexplosion Die jüngste Gesamtmarkterholung hat die Gier der Anlegerinnen und Anleger und damit auch ihre Risikofreude wieder geweckt. Neben US-Technologieaktien, welche die Erholung anführten, waren einmal mehr auch Meme-Aktien und Werte mit hohem Leerverkaufsinteresse gefragt. Das ließ Titel wie Beyond Meat, OpenDoor Technologies, Cannabis-Aktien und nicht zuletzt auch Meme-König GameStop spürbar anziehen. Sie alle wurden jedoch von der Aktie des Autovermieters Avis Budget in den Schatten gestellt. …Den vollständigen Artikel lesen
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