Venture Global, Inc. ("Venture Global", NYSE: VG) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") eine Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 750.000.000 US-Dollar und einem Zinssatz von 6,000 sowie einer Laufzeit bis 2036 (die "Schuldverschreibungen") abgeschlossen hat. Die Schuldverschreibungen werden am 1. Mai 2036 fällig.

VGCP verwendete den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln und den Erlösen aus der Auflösung bestimmter Absicherungsgeschäfte zur vollständigen vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden Darlehen von VGCP sowie zur Begleichung der im Zusammenhang mit dem Angebot anfallenden Gebühren und Aufwendungen. Die Schuldverschreibungen werden von TransCameron Pipeline, LLC (einem verbundenen Unternehmen von VGCP) garantiert. Die Schuldverschreibungen sind gleichrangig durch ein vorrangiges Sicherungsrecht an den Vermögenswerten besichert, die als Sicherheit für die bestehenden vorrangig besicherten Kreditfazilitäten mit erstem Pfandrecht sowie für die bestehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen von VGCP dienen.

Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte von Venture Global Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder gegenwärtige Tatsachen oder Bedingungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" zählen unter anderem Aussagen zu den Geschäftsstrategien, Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in "zukunftsgerichteten Aussagen" erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Venture Global übernimmt keine Verpflichtung, diese "zukunftsgerichteten Aussagen" zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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Investorenkontakt

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Medienkontakt

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