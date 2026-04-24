DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
XTR.II IB.GE.CO.BD SW. 1C EUR LU0321463506 BAW/UFN
XTR.II EUR COV.BD SWAP 1C EUR LU0820950128 BAW/UFN
BPE-E.EU.B.L.P. U.ETFEOA EUR LU2446381555 BAW/UFN
X2-I.E.G.B.Y.P 1CEOA EUR LU2641053827 BAW/UFN
BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOA EUR LU2823898353 BAW/UFN
BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOD EUR LU2823898437 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
XTR.II IB.GE.CO.BD SW. 1C EUR LU0321463506 BAW/UFN
XTR.II EUR COV.BD SWAP 1C EUR LU0820950128 BAW/UFN
BPE-E.EU.B.L.P. U.ETFEOA EUR LU2446381555 BAW/UFN
X2-I.E.G.B.Y.P 1CEOA EUR LU2641053827 BAW/UFN
BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOA EUR LU2823898353 BAW/UFN
BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOD EUR LU2823898437 BAW/UFN
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