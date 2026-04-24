Mitteilung der AS Unternehmensgruppe:

AS Unternehmensgruppe - AS Invest Capital Ltd. plant Börsengang für Anfang 2027 und treibt nächste Wachstumsphase konsequent voran

Die AS Invest Capital Ltd., die eigenständige Kapitalmarkt- und Investmentplattform der AS Gruppe, bereitet den nächsten strategischen Entwicklungsschritt vor und prüft einen möglichen Börsengang (IPO) für Anfang 2027.

Der geplante Kapitalmarktzugang ist Teil einer langfristig angelegten Gesamtstrategie und folgt auf eine umfassende operative und finanzielle Neuaufstellung der AS Gruppe, die sich nach einer herausfordernden Marktphase aktuell in der finalen Phase wesentlicher Refinanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen befindet.

Stabilisierung als Basis für Wachstum

Die vergangenen Jahre waren durch Zinswende, restriktivere ...

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